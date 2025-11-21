Polícia apeluje na vodičov: Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky

BRATISLAVA - Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách. Väčšie vozidlá musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak sú na ceste takéto zimné podmienky. Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom hory so snehovou vločkou alebo skratkami M+S, M.S či M&S. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Vodiči by mali vyrážať na cestu skôr, keďže jazda v zimných podmienkach prirodzene predlžuje čas presunu. Včasné prezutie pneumatík, skontrolovanie technického stavu vozidla a dostatočne natankovaná nádrž sú základom bezpečného presunu. Rovnako dôležitá je aj samotná príprava vozidla,“ podotkol Hájek.
Tvrdí, že pred jazdou je potrebné dôkladne očistiť auto od snehu a ľadu, aby počas jazdy z karosérie či strechy neodlietavali kúsky, ktoré môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Mnohí vodiči podľa polície zanedbávajú očistenie skiel a jazdia len s malým očisteným priezorom od námrazy, čo zhoršuje rozhľad a predstavuje riziko pre bezpečnosť.
„Apelujeme na vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, aktuálnej viditeľnosti a vlastným schopnostiam. Na zasneženej či zľadovatenej vozovke je brzdná dráha niekoľkonásobne dlhšia, preto je dôležité udržiavať si bezpečný odstup, jazdiť plynulo a vyhýbať sa náhlym manévrom,“ uviedol Hájek.