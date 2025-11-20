Znečistené ovzdušie vo Zvolene: Nezistili spáchanie trestného činu

ZVOLEN - V súvislosti so znečisťovaním ovzdušia a okolia tmavým mastným prachom vo Zvolene nezistili spáchanie žiadneho trestného činu. Vyplýva to z predmetných analýz a posúdenia enviropolície. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Dodala, že vyšetrovateľ trestné oznámenie o podozrení zo spáchania prečinu porušovania ochrany vôd a ovzdušia odmietol. Podľa neho na začiatok trestného stíhania nebol dôvod. „Podľa stanoviska Slovenskej akadémie vied je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v tejto oblasti vykurovanie domácností a doprava,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vo viacerých zvolenských spoločnostiach nepreukázali prekročenie emisných limitov. „Výsledky potvrdili aj analýzy Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany ministerstva vnútra,“ podotkla. Odmietnutie vyšetrovateľa začať trestné stíhanie potvrdil TASR aj vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu vo Zvolene Eduard Bublinec. „Uvedené uznesenie nášmu úradu zaslali na vedomie v októbri tohto roka,“ reagoval.
Znečistenie čiernou sadzou
Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát vlani v novembri. Problém sa týkal najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny. V súvislosti s možným znečisťovaním ovzdušia vykonala SIŽP kontroly prevádzok v priemyselnej zóne mesta. V prípade MH Teplárenský holding zistila porušenie podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového hospodárstva. Holding však tvrdí, že zvolenský závod nedostal na základe výsledkov kontroly SIŽP žiadnu sankciu, len lehotu na nápravu nedostatku. Týkal sa evidencie a označenia odpadu a nemal vplyv na znečistenie ovzdušia. Podotýka, že od SIŽP dostali správu o kontrole a je v nej uvedené, že „v kontrolovanom období nie je možné považovať daného prevádzkovateľa a prevádzku ako pôvodcu spôsobeného znečistenia“.
V spoločnosti Bučina inšpekcia zistila porušenie zákona o ochrane ovzdušia. Predseda predstavenstva spoločnosti Peter Vetrák v lete potvrdil, že SIŽP u nich robila viacero kontrol. Spoločnosť si podľa neho stojí za tým, že mala prevádzku v súlade s vydanými povoleniami. V spoločnosti Kronospan SIŽP nezistila porušenia.