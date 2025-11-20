Polícia prichytila zlodejov priamo pri krádeži: Teraz ich čaká trestné stíhanie

BRODZANY - Policajti v noci na štvrtok prichytili priamo pri krádeži v rodinnom dome v Brodzanoch (okres Partizánske) dvoch mužov. V tejto súvislosti začali trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
„Na základe doteraz zistených skutočností dvaja muži vo veku 28 a 27 rokov neoprávnene vnikli na oplotený pozemok rodinného domu. Následne doposiaľ nezisteným spôsobom a za použitia násilia poškodili dvere a vnikli do pivničných priestorov s úmyslom krádeže,“ opísala polícia.
Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Partizánske podľa nej oboch mužov zadržala priamo pri krádeži a v zmysle zákona im obmedzila osobnú slobodu. Následne ich policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.