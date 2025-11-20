Polícia avizuje cvičenie záchranných zložiek v priestoroch školy v Sečovciach

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lenka Hanesová)
SEČOVCE - V priestoroch Spojenej školy na Kollárovej ulici v Sečovciach sa vo štvrtok od 9.00 do 13.00 h uskutoční vopred plánované profesionálne cvičenie záchranných zložiek s názvom AMOK. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Počas cvičenia bude v okolí školy zvýšený pohyb policajtov, hasičov, záchranárov a služobných vozidiel. „Nejde o skutočný zásah, ale o tréning, ktorý slúži na zlepšenie pripravenosti v krízových situáciách. Prosíme obyvateľov aj okoloidúcich, aby zachovali pokoj a situáciu nevyhodnocovali ako reálne ohrozenie,“ uviedla polícia. Policajti budú na mieste počas celého priebehu cvičenia dohliadať na bezpečnosť.