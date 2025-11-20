Neznámy páchateľ opakovane platil kartou seniorky: Seniorke (81) zmizlo z účtu vyše 2400 eur

(Zdroj: Getty Images)
BARDEJOV - Polícia v Bardejove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Doposiaľ neznámy páchateľ podľa jej slov neoprávnene získal platobnú bankomatovú kartu 81-ročnej ženy a následne ju opakovane použil vo viac ako 38 prípadoch. „Kartou platil a vykonával výbery na rôznych miestach v Bardejove. Poškodenej Bardejovčanke vznikla takýmto konaním páchateľa škoda viac ako 2400 eur,“ povedala Ligdayová.