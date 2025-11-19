Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

Polícia vyšetruje podozrenie z porušovania povinnosti pri správe majetku

TASR

HANDLOVÁ - Polícia aj naďalej vyšetruje podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vyšetrovanie súvisí so zaisťovacími úkonmi polície na Mestskom úrade (MsÚ) v Handlovej z konca septembra tohto roka. Vyplýva to z vyjadrenia vedúcej oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej.

„V súčasnosti v predmetnej veci aj naďalej prebieha vyšetrovanie. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Vo veci sú vykonávané procesné úkony zamerané na náležité objasnenie skutku,“ uviedla Krajčíková.

Zaisťovacie úkony, ktoré sa týkajú trestnej veci podozrenia z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, vykonávala polícia v budove MsÚ v Handlovej 30. septembra, policajti sa nachádzali i v Mestskom bytovom podniku (MsBP). Budova radnice bola z technických príčin zatvorená. Samospráva vtedy informovala, že poskytuje plnú súčinnosť Policajnému zboru, pričom jej neprináleží sa k tomu bližšie vyjadrovať. Obdobne sa vyjadril i MsBP.

Prezident prijal demisiu Petra Kmeca, riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy poveril Druckera
Prezident prijal demisiu Petra Kmeca, riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy poveril Druckera
Slováci sú v zálohovaní mimoriadne úspešní, zálohuje 90% obyvateľstva
Slováci sú v zálohovaní mimoriadne úspešní, zálohuje 90% obyvateľstva
Tlačová konferencia Borisa Suska z Úradu vlády SR
Tlačová konferencia Borisa Suska z Úradu vlády SR
Koalícia asi nemá záujem prelomiť veto pri hazarde, naznačil to výbor
Trestanie opakovaných krádeží v Trestnom zákone nestačí, myslia si z Nadácie Zastavme korupciu
Blanár odcestuje vo štvrtok na zasadnutie rady Európskej únie
V PANELÁKU VYPUKOL POŽIAR Hlasia obrovské škody, intoxikovalo sa 5 ľudí
V PANELÁKU VYPUKOL POŽIAR Hlasia obrovské škody, intoxikovalo sa 5 ľudí
Eurokomisia predstavila plány na urýchlenie presunov vojsk: Hovorí o vojennom schengene
Ukrajinský parlament odvolal ministra Haluščenka: Razie sa týkajú aj Naftohazu
TVRDÉ slová poľského ministra: Moskva sa snaží zničiť EÚ zvnútra! Na sabotážne akcie dáva miliardy
Šokujúce odhalenie: Zemanovu predvolebnú kampaň tajne podporil aj známy zbrojár! Úspešne podniká aj u nás
Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!
Česká moderátorka bojuje s rakovinou mozgu: Prvé slová o tom, KOĽKO ČASU jej ešte zostáva
Ottovi Weiterovi mladšia žena prospieva: Zafarbené vlasy, športová mikina... On, že má 70?!
Legendárny spevák čelí ďalšiemu ŠKANDÁLU: Nové obvinenie zo sexuálneho napadnutia... Od MUŽA!
Mamičky, TOTO musíte vedieť! STRES v tehotenstve ohrozuje zuby vašich bábätiek: Odborníci varujú
Biele zlato: K najväčším pokladom Ománu patria unikátne stromy
Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?

VIDEO Budeš na farme a potom sa vrátiš: Višňovskému veril len málokto, Pálffy mohol konkurovať Jágrovi
VIDEO Budeš na farme a potom sa vrátiš: Višňovskému veril len málokto, Pálffy mohol konkurovať Jágrovi
Francúzska ikona sa pustila do majiteľov Manchestru United: Zničili odkaz Sira Alexa Fergusona
Francúzska ikona sa pustila do majiteľov Manchestru United: Zničili odkaz Sira Alexa Fergusona
Pätnásťročného Martina počas tréningu zasiahol blesk, život mu zachránila rýchla reakcia trénerov
Pätnásťročného Martina počas tréningu zasiahol blesk, život mu zachránila rýchla reakcia trénerov
O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Google práve predstavil Gemini 3 a je to najväčší skok v histórii umelej inteligencie
Google práve predstavil Gemini 3 a je to najväčší skok v histórii umelej inteligencie
AKTUÁLNE: Vieme, čo spôsobilo globálny výpadok internetu. Tento súbor spôsobil výpadok miliónov stránok, hovorí Cloudflare
AKTUÁLNE: Vieme, čo spôsobilo globálny výpadok internetu. Tento súbor spôsob
Elektromobily by mohli byť zásadne lacnejšie, nová sodíková batéria v pevnom skupenstve by mohla nahradiť lítium
Elektromobily by mohli byť zásadne lacnejšie, nová sodíková batéria v pevnom skupenstve by mohla nahradiť lítium
AKTUÁLNE: Chyba vo WhatsAppe sprístupnila údaje o 3.5 miliardy účtov každému, kto ich chcel vidieť
AKTUÁLNE: Chyba vo WhatsAppe sprístupnila údaje o 3.5 miliardy účtov každému, kto ich chcel vidieť
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
MIMORIADNE Ďalšia zmena vo vláde: Pellegrini v paláci MENOVAL Kmecovho nástupcu!
AKTUÁLNE Súd zrušil personálny rozkaz ministra Šutaja Eštoka
Ďalší incident na železnici! Pri Kysaku sa poškodila koľaj, dopravu museli prerušiť
TVRDÉ slová poľského ministra: Moskva sa snaží zničiť EÚ zvnútra! Na sabotážne akcie dáva miliardy

