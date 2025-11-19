Polícia vyšetruje podozrenie z porušovania povinnosti pri správe majetku

HANDLOVÁ - Polícia aj naďalej vyšetruje podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vyšetrovanie súvisí so zaisťovacími úkonmi polície na Mestskom úrade (MsÚ) v Handlovej z konca septembra tohto roka. Vyplýva to z vyjadrenia vedúcej oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej.
„V súčasnosti v predmetnej veci aj naďalej prebieha vyšetrovanie. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Vo veci sú vykonávané procesné úkony zamerané na náležité objasnenie skutku,“ uviedla Krajčíková.
Zaisťovacie úkony, ktoré sa týkajú trestnej veci podozrenia z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, vykonávala polícia v budove MsÚ v Handlovej 30. septembra, policajti sa nachádzali i v Mestskom bytovom podniku (MsBP). Budova radnice bola z technických príčin zatvorená. Samospráva vtedy informovala, že poskytuje plnú súčinnosť Policajnému zboru, pričom jej neprináleží sa k tomu bližšie vyjadrovať. Obdobne sa vyjadril i MsBP.