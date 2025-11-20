PS spochybňuje nové združenie spojené s plánom obnovy: Prezidentom sa stal bývalý poradca Kmeca

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozornilo na združenie Národné inovačné a technické centrum (NITC) a jeho väzby na Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Prezidentom združenia sa stal Juraj Miškov, bývalý poradca bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca. PS spochybnilo to, že NITC sa krátko po svojom vzniku stalo vlastníkom skrachovaného outletu Voderady.
Združenie bolo podľa PS založené 4. septembra tohto roka tromi zakladajúcimi členmi, pričom jedným z nich bol Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca. Ďalším zakladajúcim členom bola podľa hnutia nezisková organizácia SlovakiaTech, v ktorej figuruje dcéra Juraja Miškova.
archívne video
„Napriek tomu, že to vzniklo iba 4. septembra, už 25. septembra v katastri toto záujmové združenie NITC sa stalo vlastníkom skrachovaného outletu Voderady, ktorý podľa vlastných slov chcú vybudovať na inovačné centrum. Čiže iba tri týždne od založenia združenia, ktoré oficiálne si nikde neuviedlo, odkiaľ má nejaké peniaze, sa stalo vlastníkom skrachovaného centra Voderady,“ zdôraznil Michal Truban (PS).