NITC Voderady pod drobnohľadom: Drucker zastavil procesy a spustil komplexnú kontrolu

BRATISLAVA - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) Tomáš Drucker (Hlas-SD) nariadil ešte minulý týždeň hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutí priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC). V stredu o tom informoval ÚPPV.
„Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ uviedol úrad.
Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetkých realizovaných úkonov, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj rozhodovania vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť existenciu možných konfliktov záujmov či rizík.
archívne video
Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ dodal ÚPPV.
Projekt NITC kritizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poslanci za PS tvrdili, že objekt bývalého outletu vo Voderadoch bol predražený, nakoľko ho majitelia nedokázali predať v niekoľkých kolách dražby ani za rádovo jednotky miliónov eur. Štát ale na vznik NITC prispel podľa PS sumou 16,9 milióna eur.