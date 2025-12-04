Opozícia kritizuje prevod miliónov na NITC bez právneho základu: Kmec hovorí o pomste opozície za prekazené plány

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum (NITC) takmer 17 miliónov eur, no má iba tretinové hlasovacie práva. Upozornili na to opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska a z parlamentného klubu Slovensko-Za ľudí. Kritizovali tiež, že peniaze úrad poslal bez akéhokoľvek právneho základu. Expodpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) hovorí o pomste opozície za prekazené plány.
Progresívne Slovensko upozornilo na riziko, že 17 miliónov eur, ktoré štát poslal NITC, sa daňovým poplatníkom už nikdy nevráti. „Ešte väčším rizikom je, že do rovnakého združenia môžu prúdiť ďalšie desiatky miliónov eur,“ vyhlásil podpredseda PS Michal Truban.
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí) si myslí, že mohlo dôjsť k hrubému porušeniu zákona a podáva trestné oznámenie. „Keď robíte ako štátna inštitúcia akýkoľvek peňažný vklad, o to viac do takéhoto zvláštneho biznisu, musíte mať na to podklad. Nemôžete len tak zobrať 17 miliónov eur a bez akéhokoľvek právneho základu, bez zverejnenia zmluvy alebo nejakého verejného dokumentu či schválenia vládou peniaze previesť na záujmové združenie, ktorému šéfuje váš kamarát,“ uviedla Remišová. Pripomenula, že opustený outlet Voderady, v ktorom má NITC vyrásť, sa majiteľom nedarilo predať ani za päť miliónov eur.
archívne video
Truban dodal, že NITC je združenie, ktoré funguje mimo základných pravidiel verejnej kontroly a štát mu poslal milióny eur, akoby išlo o bežného súkromníka. „Takáto schéma je neprijateľná a predstavuje hlbokú čiernu dieru vo verejných financiách,“ zdôraznil. „Progresívci na mňa útočia, pretože som im prekazil biznis. Chceli vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a prihodiť kšeft svojim donorom z Esetu,“ reagoval na obvinenia Kmec na sociálnej sieti. Dodal, že sa rozhodli namiesto toho vybudovať inovačné centrum vo Voderadoch pre všetkých. „A čo je najdôležitejšie, až 70-krát lacnejšie,“ uviedol Kmec.
Okolnosti zriadenia a dotovania NITC vrátane nadobudnutia priestorov má preveriť kontrola nariadená ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. „Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ uviedol v stredu (3. 12.) úrad.
Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetkých realizovaných úkonov, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj rozhodovania vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť existenciu možných konfliktov záujmov či rizík.