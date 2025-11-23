Najväčší žrút elektriny v domácnosti: Analýza ukázala, ktorý spotrebič vám potajme vysáva peňaženku

BRATISLAVA – V dobe, kedy ceny elektriny stúpajú, sa mnohí z nás sa začínajú pýtať, ktoré domáce spotrebiče najviac zaťažujú rodinný rozpočet. Prekvapivo, ani chladnička, ani práčka nie sú „hlavnými vinníkmi“. Podľa analýzy poľskej ropnej a plynárenskej spoločnosti PGNiG je skutočným lídrom spotreby energie nenápadný kuchynský spotrebič.
Analýza poľského podniku ukázala, že najväčším spotrebiteľom elektriny v domácnostiach indukčná varná doska. Spotrebuje v priemere trikrát viac energie než chladnička a až päťkrát viac než práčka. Ročne môže jej prevádzka dosiahnuť až 748,25 kWh, čo je o polovicu viac než spotreba rúry. Upozornil na to portál Onet.pl.
Pre porovnanie, bežná chladnička spotrebuje približne 270 kWh a rúra okolo 496,4 kWh ročne. Aj keď sa varná doska nevyužíva nepretržite celý deň, jej vysoký výkon pri varení sa výrazne premieta do konečnej spotreby elektriny.
Ako znížiť spotrebu v kuchyni?
Vedieť, ktoré spotrebiče „žerú“ najviac energie, umožňuje lepšie plánovať domácnosť a prijímať opatrenia na zníženie nákladov. Správne používanie zariadení a jednoduché kuchynské návyky môžu priniesť značné úspory a prispieť k šetrnejšej spotrebe energie.
Odborníci odporúčajú variť na nižších stupňoch výkonu, používať správne veľké hrnce a zvážiť investíciu do spotrebiča s vyššou energetickou triedou. Aj keď sú takéto zariadenia drahšie, v dlhodobom horizonte šetria peniaze na účtoch za elektrinu.