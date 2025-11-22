Šokujúci incident z nočného vlaku: Mladík chcel zaplatiť, ale sprievodca ho uprostred noci vyhodil do zimy

BANSKÁ BYSTRICA - Nepríjemný incident z nočného vlaku Banská Bystrica – Brusno vyvolal vlnu pobúrenia. Podľa slov matky mal 18-ročný študent úprimnú snahu zaplatiť cestovné, no namiesto pochopenia a pomoci ho sprievodca vyložil o 23:00 na zastávke bez nadväzného spoja. Celý prípad rezonuje aj na sociálnych sieťach a rieši ho už aj Železničná spoločnosť Slovensko.
Na stránke Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti Facebook sa objavil príspevok rozhorčenej matky, ktorá sa podelila o skúsenosť svojho 18-ročného syna. Ten cestoval 15. novembra vlakom z Banskej Bystrice do Brusna spojom o 22:37. Keďže lístok si už na stanici kúpiť nemohol, plánoval ho zaplatiť priamo vo vlaku.
Podľa jej slov však narazil na nové pravidlá, ktoré uprednostňujú nákup cestovného cez aplikáciu. Keďže mal so sebou len hotovosť, požiadal sprievodcu, aby si lístok mohol uhradiť priamo u neho. Ten však trval na tom, že okrem ceny cestovného musí zaplatiť aj pokutu 40 eur, spolu 44 eur.
Mladík toľko peňazí nemal. Pokúsil sa preto kontaktovať matku, aby mu lístok kúpila online. Podľa jej slov však stránka ZSSK reagovala veľmi pomaly a sprievodca strácal trpezlivosť. Odmietol sa s ňou dokonca spojiť cez telefón.
Pri najbližšej zastávke napokon študent aj so svojou priateľkou museli vystúpiť – hoci bolo už po 23:00, november a žiadny ďalší spoj v tom čase už nejazdil. „Syn chcel zaplatiť, ale nebolo mu to umožnené. Namiesto toho mu hrozila pokuta. Kde sme sa to už v tomto štáte dostali? Aké Kocúrkovo tu máme? Kde sa podel rozum, slušnosť, empatia, tolerancia? Kde zmizol ľudský faktor sprievodcu, ktorý keby počkal pár minút, určite by sa dočkal lístka? Kto dokáže vymyslieť takéto normy,“ pýta sa rozhorčená matka.
Takto to prebiehať nemalo
Na príspevok reagovala priamo Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Národný dopravca v komentári uviedli, že ich situácia úprimne mrzí. „Rozhodne to nezodpovedá tomu, ako má prebiehať kontakt cestujúceho s vlakvedúcim – a už vôbec nie neskoro večer, keď neexistuje nadväzný spoj. Aby sme mohli celú udalosť preveriť, potrebujeme od vás doplniť číslovanie vlaku, kde k tomu došlo. Prosíme vás, aby ste nám to poslali cez náš oficiálny formulár na podania. Podobné situácie berieme veľmi vážne. Chceme, aby sa neopakovali,“ uviedla ZSSK.