Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Železničné trate sú už prejazdné: Hlásia však meškania

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Železničné trate na území Slovenska sú už plne prejazdné, hoci na niektorých úsekoch je znížená traťová rýchlosť. Informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom webe oznamujúcom mimoriadne udalosti naďalej hlási prípady výrazných meškaní, najmä na trase z alebo do Košíc. Popoludňajší osobný vlak z Čiernej nad Tisou do Prešova bol dokonca odrieknutý pre nepriaznivé počasie.

Nepriaznivé počasie

V dôsledku nepriaznivého počasia naberali už ráno vlaky výrazné meškanie. Týkalo sa to udalostí na tratiach východného, ale i stredného Slovenska. ŽSR zaznamenali aj mimoriadne udalosti v podobe núteného prerušenia premávky z dôvodu spadnutého stromu.

Viac o téme: VlakŽeleznicaTraťŽelezničné trate
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil sa rýchlik a osobný vlak, hlásia desiatky zranených! VIDEO z miesta nehody
Zahraničné
Šokujúci incident z nočného
Šokujúci incident z nočného vlaku: Mladík chcel zaplatiť, ale sprievodca ho uprostred noci vyhodil do zimy
Domáce
Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo
Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo sa to deje? Zrazili sa vozne od jedného dopravcu, celú oblasť uzavreli
Zahraničné
V Košiciach sa vykoľajil
V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak: Prvé informácie, čo sa stalo! Hlásia zranenú ženu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine
Vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine
Správy
Vláda schválila vznik Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Vláda schválila vznik Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Správy
Vláda prijala uznesenie k mierovému plánu amerického prezidenta Trumpa k vojne na Ukrajine
Vláda prijala uznesenie k mierovému plánu amerického prezidenta Trumpa k vojne na Ukrajine
Správy

Domáce správy

Tomáš Taraba
Ochranárske organizácie spustili zber podpisov k návrhu zonácie Polonín
Domáce
Vláda mení pravidlá ochrany
Vláda mení pravidlá ochrany oznamovateľov: Čo prinesie vznik nového úradu? Žilinka upozorňuje na problém
Domáce
Vodiči, pripravte sa! Vo
Vodiči, pripravte sa! Vo viacerých okresoch Slovenska bude snežiť
Domáce
Mesto bude hospodáriť s vyše 22 miliónmi eur, pomohol predaj pozemku
Mesto bude hospodáriť s vyše 22 miliónmi eur, pomohol predaj pozemku
Banská Bystrica

Zahraničné

Kriedová revolúcia prekročila hranice:
Kriedová revolúcia prekročila hranice: Českí gymnazisti poslali silný odkaz slovenským študentom
Domáce
Polovici národov, ktoré nemajú
Polovici národov, ktoré nemajú kontakty so svetom, hrozí zánik
dromedar.sk
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,
MIMORIADNY ONLINE Európski lídri odmietajú plán USA pre Ukrajinu! NATO mlčí
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Prekvapivý krok: Trump a nový starosta New Yorku sa po stretnutí menia z protivníkov na spojencov
Zahraničné

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Molnárová dúfala, že dcéra pôjde v jej šľapajách: Keď jej povedala, ČO ide študovať, skoro odpadla!
Domáci prominenti
Strach a obavy o
Strach a obavy o Britney Spears: Zvláštne FOTO paparazzov!
Zahraniční prominenti
FOTO Pocta zosnulej Aničke Slováčkovej
POCTA zosnulej Aničke Slováčkovej na Slávikovi: Burešová v SLZÁCH… a táto speváčka sa úplne ZLOŽILA!
Domáci prominenti
Záhady tela
Alexander Bárta je VYSNÍVANÝ muž: Tým, čo robí, by zaručene POTEŠIL každú ženu
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Zrkadlo odhaľuje, čo by
Kuriózny PREŠĽAP architektov: Zrkadlo na pánskych TOALETÁCH odhaľuje, čo by malo zostať SKRYTÉ! Návštevníci v šoku
Zaujímavosti
Zhnednú a SKONČIA v
Zhnednú a SKONČIA v koši: Odborníci odhaľujú trik, ako udržať BANÁNY dva týždne čerstvé! TOTO ich zachráni
Zaujímavosti
Do menej známych kútov
Do menej známych kútov Slovenského raja lákajú drevení obri
dromedar.sk
Bolesti hlavy nezmiznú, kým
Bolesti hlavy nezmiznú, kým nezmeníte TOTO: Farmaceutka odhalila NAJHORŠIE denné zlozvyky
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Kedy šúpať zemiaky na šalát? Neurobte túto zásadnú chybu
Kedy šúpať zemiaky na šalát? Neurobte túto zásadnú chybu
Rady a tipy
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy

Šport

MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava: Online zo zápasu 15. kola Niké ligy
MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava: Online zo zápasu 15. kola Niké ligy
Niké liga
Rekordný šampión efjednotky zažil takú potupu prvýkrát v kariére: Horšie to už ani nemôže byť
Rekordný šampión efjednotky zažil takú potupu prvýkrát v kariére: Horšie to už ani nemôže byť
Formula 1
MŠK Žilina – AS Trenčín: Online prenos z 15. kola Niké ligy
MŠK Žilina – AS Trenčín: Online prenos z 15. kola Niké ligy
Niké liga
Jeho mama je Češka, brat už oblieka dres Montrealu: Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča
Jeho mama je Češka, brat už oblieka dres Montrealu: Juraj Slafkovský bude mať nového spoluhráča
NHL

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Motivácia a produktivita
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast

Technológie

S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Bezpečnosť
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Veda a výskum
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Windows
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Armádne technológie

Bývanie

Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba

Pre kutilov

Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajomstvo ženského magnetizmu: Toto je dôvod, prečo niektoré ženy priťahujú pozornosť bez snahy
Partnerské vzťahy
Tajomstvo ženského magnetizmu: Toto je dôvod, prečo niektoré ženy priťahujú pozornosť bez snahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda mení pravidlá ochrany
Domáce
Vláda mení pravidlá ochrany oznamovateľov: Čo prinesie vznik nového úradu? Žilinka upozorňuje na problém
Europoslankyňa za PS vo
Domáce
Europoslankyňa za PS vo Vatikáne: FOTKA s pápežom! Prezradila detaily z osobného rozhovoru
Kriedová revolúcia prekročila hranice:
Domáce
Kriedová revolúcia prekročila hranice: Českí gymnazisti poslali silný odkaz slovenským študentom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Európski lídri odmietajú plán USA pre Ukrajinu! NATO mlčí

Ďalšie zo Zoznamu