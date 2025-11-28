PANIKA na veľtrhu stredných škôl: Niekoľko detí SKOLABOVALO, štyri osoby skončili v nemocnici!

PRAHA – Známy stredoškolský veľtrh, ktorý sa každoročne organizuje v metropole našich susedov, poznačil tohto roku incident. Ešte pred samotným začiatkom oficiálneho programu nastal pred vstupom zmätok, pričom si to odniesli tí najmladší. Na miesto museli byť privolaní záchranári.
V pražskom Kongresovom centre v Nuslích sa od piatku 28. novembra koná veľtrh stredných škôl "Schola Pragensis". Záujem o tohtoročné podujatie bol obrovský. Negatívne sa na tom podpísala aj atmosféra len tesne pred otvorením komplexu.
Ako píše TN.cz, pred hlavnými vstupnými dverami sa vytvorila veľká tlačenica, uprostred ktorej boli aj malé deti. Situácia sa rapídne zhoršila len v priebehu niekoľkých minút. "Pred Kongresovým centrom je okolo tisíc detí, možno aj viac. Všetci sa tlačia, aby sa dostali čím skôr do budovy. Sprístupnený je len hlavný vchod," vyjadrila sa nemenovaná svedkyňa.
Úrazy hlavy a nevoľnosť
Pre vzniknutú tlačenicu museli na mieste zasahovať aj pohotovostné zložky. Niekoľkým študentom sa doslova urobilo nevoľno. Na mieste zasahovali dve posádky, záchranári pristavili aj špeciálne vozidlo Fénix. Štyroch študentov museli odviezť do nemocnice. Dvaja skončil s úrazom hlavy a u zvyšných dvoch sa prejavila akútna stresová reakcia.
"Všetky osoby boli našťastie pri vedomí a mimo ohrozenia života," uviedli záchranári na sociálnej sieti. Okrem toho ošetrili na mieste ešte jedného študenta. V jeho prípade nebol nutný prevoz do nemocnice.
"Bolo to strašné. Veľmi som sa bála, aby sa nikomu nič nestalo. Tlačili sa nás všetci zo všetkých strán. Vôbec sa nedivím, že sa niekomu urobilo nevoľno," hovorí ďalšia svedkyňa.
Možná príčina tlačenice
Ako informuje iDNES.cz, na mieste asistovali aj hasiči a policajti. Jeden študent sa vyjadril, že v dave sa vôbec nedalo pohnúť. Hasiči sa okolo 10:00 snažili tlačiaci sa dav rozptýliť, aby umožnili prístup privolaným záchranárom.
Hovorkyňa podujatia Tereza Dejmková priblížila, že dlhé zástupy sa vytvorili kvôli bezpečnostným kontrolám. Pre tento rok to bola novinka. Bezpečnostných rámov malo byť pri vstupe celkom desať. "Bolo to opodstatnené. Ochranka pri vchode zadržala už v dnešných hodinách skupinku študentov, ktorí mali pri sebe petardy, vyťahovacie nože a iné ostré predmety," povedala s tým, že takéto prípady sa viackrát opakovali.