AKTUÁLNE V Košiciach sa vykoľajil osobný vlak!

KOŠICE – Ďalší incident na železničnej trati. V Košiciach sa dnes v ranných hodinách vykoľajil vlak. Incident spôsobil rozsiahle poškodenie trate.
Informujú o tom Aktuality.sk. K incidentu došlo na košickej stanici. Podľa prvotných informácií sa vozeň odklonil z koľajiska, pričom sila nárazu a pohyb spôsobili masívnu deštrukciu železničného zvršku.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)potvrdila, že krátko po 7.00 h pri vchode osobného vlaku do košickej stanice došlo pri nízkej rýchlosti k situácii, keď sa podvozok posledného vozňa dostal mimo koľaje. „Vlak zostal stabilný a situáciu aktuálne riešime,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Presná príčina a okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Ako spresnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, konkrétne išlo o vyskočenie posledného podvozku z koľaje, pričom došlo aj k poškodeniu trate. „Na miesto nehody bola privolaná aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci po tom, čo jedna cestujúca nahlásila bolesť kolena. Pred príchodom záchranárov však z miesta nehody odišla a nebolo potrebné žiadne ošetrenie cestujúcich ani personálu,“ uviedla.
Následkom udalosti došlo k poškodeniu 9. a 11. koľaje. Podľa ŽSR sa bude posudzovať stav trate, stav vozňa a prípadná chyba takzvanej podhodenie výhybky. „V dôsledku mimoriadnej udalosti je doprava v dotknutom úseku čiastočne obmedzená. ŽSR robia všetko pre to, aby bola počas dnešného dňa obnovená prevádzka aspoň po jednej koľaji,“ povedala Lániková. Zároveň pripomenula, že na košickej stanici od stredy do piatka (21. 11.) sú plánované výlukové práce, ktoré si vyžiadajú dočasné odrieknutie niektorých regionálnych vlakov na trasách Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany, a to v úseku Košice – Kysak.