AKTUÁLNE Na Liptove sa takmer zrazili dva oproti idúce vlaky! Od katastrofy ich delilo pár metrov

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Pri železničnej stanici v Liptovskom Hrádku došlo v utorok k mimoriadnej situácii, keď sa dva vlaky rútili oproti sebe. Rýchlik Ex 609 a nákladný vlak Nex 49730 sa zastavili približne 20 až 30 metrov od seba. Doprava na trati je odstavená.
V utorok (9. 12.) sa pri železničnej stanici v Liptovskom Hrádku odohrala mimoriadna situácia, ktorá mohla mať vážne následky. Dva vlaky, ktoré išli oproti sebe na rovnakej trati v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok, sa zastavili vo vzdialenosti približne 20 až 30 metrov od seba. Informujú o tom tvnoviny.sk s tým, že k zrážke, našťastie, nedošlo.
Udalosť potvrdila aj hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková. Išlo o rýchlik Ex 609 a nákladný vlak s číslom Nex 49730. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček uviedol, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom. Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.
ZSSK na sociálnej sieti informuje, že v dôsledku tejto udalosti niektoré vlaky meškajú alebo sú odrieknuté. "Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch," uviedol Baček.