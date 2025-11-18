Zrušili sviatok, no ekonomika aj tak spomalila: Analytik varuje, že úspory 230 miliónov sú nereálne!

BRATISLAVA – Deň boja za slobodu a demokraciu už nie je dňom pracovného pokoja, no slovenská ekonomika v pondelok 17. novembra rozhodne nešla „naplno“. Prenesené dáta ukazujú, že výkon hospodárstva dosiahol len približne 65 až 75 percent normálu. Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka tak reálne úspory, s ktorými štát pri rušení sviatkov ráta, môžu byť výrazne nižšie.
Slovensko fungovalo počas pondelka iba čiastočne. Produkciu držali najmä výrobné sektory a logistika, zatiaľ čo služby, administratíva a verejná správa pracovali v obmedzenom režime. „Významná časť ľudí si zobrala dovolenky, voľno mali rodičia kvôli zatvoreným školám a nie všetky úrady či služby fungovali v plnom režime. Najmä v administratíve, školstve a vo verejnej správe bol výkon citeľne nižší,“ uviedol analytik.
Boháček upozornil, že očakávaná úspora 230 miliónov eur predpokladá, že zrušený deň sviatočného pokoja sa automaticky premení na plnohodnotný pracovný výkon v celej ekonomike. To sa však podľa neho v praxi nedeje. Mnohé sektory – výroba, obchod či časť služieb – už dnes počas sviatkov fungujú alebo vedia výkon presúvať. Naopak, veľké odvetvia ako školstvo, verejná správa či zdravotníctvo nevytvárajú pridanú hodnotu rovnomerne podľa odpracovaných hodín.
Reálne straty môžu byť nižšie aj vyššie – podľa scenára
Analytik predstavil viacero modelových situácií:
- Ak by počas zrušených sviatkov fungovala polovica ekonomiky na 75 %, strata je približne 34 miliónov eur za deň.
- Ak by rovnaká polovica pracovala len na 50 %, strata stúpa na 69 miliónov eur za deň.
- V pesimistickom scenári, kde je polovica prevádzok zatvorená a ďalšia tretina funguje na štvrtinu výkonu, môže denná strata vystúpiť až k 120 miliónom eur.
„Reálny odhad bude zrejme bližšie k strednému scenáru najmä preto, že časť práce sa dá presunúť na iné dni, ale aj tento odhad ukazuje, že ak firmy a inštitúcie napriek zrušeniu sviatku nepracujú naplno, štát zďaleka nezíska plný efekt, s ktorým pri rušení sviatkov počíta,“ dodal Boháček.