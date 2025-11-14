17. november si podľa Slovákov zaslúži voľno: PRIESKUM ukázal, že väčšina s vládou nesúhlasí

BRATISLAVA – Deň boja za slobodu a demokraciu patrí medzi najvýznamnejšie symboly novodobých slovenských dejín. Rozhodnutie vlády zrušiť 17. november ako deň pracovného pokoja však verejnosť neprijala s pochopením. Najnovší prieskum ukazuje, že väčšina Slovákov sa s týmto krokom nestotožňuje.
Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS až 62 percent respondentov tvrdí, že 17. november mal naďalej zostať sviatkom pracovného pokoja, aby sa pripomínal význam slobody a občianskej odvahy.
Pre mnohých ľudí nie je 17. november len ďalším voľným dňom. Až 68 percent opýtaných ho vníma pozitívne – ako silný symbol pádu komunistického režimu a začiatku demokratického Československa i Slovenska. Tento vzťah je najvýraznejší medzi mileniálmi, vysokoškolákmi a obyvateľmi väčších miest. Naopak, negatívny postoj k sviatku má menej než pätina populácie, najmä ľudia vo veku 65+ či nižšie príjmové skupiny.
„V tvrdeniach, že mladí si nevážia slobodu, treba byť opatrní. Výsledky prieskumu totiž jasne ukazujú, že mladšie generácie, ktoré komunistický režim nezažili alebo si ho nepamätajú, si ctia 17. november viac ako staršie generácie. Dôvodom môže byť sklamanie starších a nenaplnenie predstáv o demokratickom fungovaní štátu, ale aj spomienkový optimizmus, vďaka ktorému si viac pamätáme len to dobré a na horšie udalosti zabúdame,“ upozorňuje na výsledky Denisa Lakatošová z NMS.
17. november ako voľno
62 percent ľudí sa priklonilo k názoru, že 17. november mal zostať dňom pracovného pokoja, aby sme si pripomínali, že za svoje práva sa treba postaviť. Len štvrtina populácie tvrdí, že tento deň nemal pre nich nikdy špeciálny význam a vnímali ho len ako deň voľna navyše.
Postoj Slovákov a Sloveniek k tejto téme podporuje aj zistenie, že len 27 percent populácie podporuje rozhodnutie vlády zrušiť počas 17. novembra deň pracovného pokoja. 61 percent verejnosti zdieľa opačný názor a k tomuto rozhodnutiu vlády sa stavia s nevôľou a nesúhlasom. Proti rozhodnutiu vlády sa názorovo vyhraňujú najmä voliči Progresívneho Slovenska a strany SaS. Podporu vláda častejšie nachádza medzi voličmi Smeru-SD a Hlasu-SD.
Aká je alternatíva?
30 percent oslovených si myslí, že zrušenie voľna počas 17. novembra bola správna voľba a neobetovali by žiaden zo súčasných sviatkov za jeho zachovanie.
Podľa polovice populácie alternatíva je, ale na konkrétnom dátum sa zhodnúť nedokázali. Najbližšie k tomu má 5. júl – teda Sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorý by za 17. november obetovalo 15 percent opýtaných. Za nim sa s 12 percentami umiestnil 1. máj – Sviatok práce.
Online prieskumu sa zúčastnilo 1 002 respondentov. Zber dát prebiehal na reprezentatívnej vzorke online populácie Slovákov vo veku 18+ od 01. – 05. októbra 2025.