Pri bankách a firmách to nekončí: Tieto ďalšie úrady sa búria a plánujú pre pracovníkov voľno na 17. novembra!

BRATISLAVA - Deň boja za slobodu a demokraciu bol roky známy ako sviatok, kedy sme si ako spoločnosť pripomínali významné udalosti spred niekoľkých dekád, ktoré navždy zmenili tvár demokracie a systému na Slovensku. Konsolidácia však zmarila ďalšie pokračovanie dňa pracovného pokoja počas 17. novembra, voči čomu sa vzbúrili niektoré banky a firmy. Dnes sa to už posúva aj na ďalšie úrady, ktoré plánujú udeliť zamestnancom voľno.
Napriek zrušeniu statusu štátneho sviatku dôjde napríklad v Topoľčanoch k zmene, kde sa rozhodli zachovať symbolický význam sviatku. Mesto, školy aj viaceré podniky chcú Dňu boja za slobodu a demokraciu prejaviť úctu a pripomenúť si hodnoty, ktoré priniesla Nežná revolúcia.
Úrad v Topoľčanoch zavrú, prítomné budú len nevyhnutné zložky
Topoľčianska radnica oznámila, že mestský úrad zostane 17. novembra zatvorený. Vedenie mesta však bude prítomné v kancelárii prvého kontaktu, kde bude k dispozícii občanom na diskusiu a podnety. Mestské zastupiteľstvo už v júni prijalo vyhlásenie, ktorým označilo 17. november za jeden z najvýznamnejších dní moderných dejín a vyzvalo vládu, aby zachovala jeho status.
Školy v meste reagujú rôzne. Niektoré, ako Základná škola Škultétyho, Stredné odborná škola drevárska či Spojená škola Pod Kalváriou, udelia žiakom riaditeľské voľno, aby zdôraznili hodnotu slobody a demokracie. Iné školy zvolia špeciálne programy – napríklad Gymnázium a Obchodná akadémia chystajú Deň netradičného vyučovania a imatrikulácie prvákov. Základná škola na Hollého ulici pripraví aktivity venované mediálnej gramotnosti, osobnostnému rozvoju a historickému odkazu 17. novembra. Niektoré školy, ako Základná škola s materskou školou Gogoľova, ostanú otvorené z organizačných dôvodov, no sviatok si pripomenú tematicky.
Niektoré miestne prevádzky, ako kaderníctvo LA Studio či reštaurácia Verde, zostanú zatvorené z úcty k hodnotám slobody.
Vo fabrike, kde pracoval aj Fico, chceli voľno dosiahnuť petíciou
V spoločnosti ZKW sa odborári pokúsili presadiť voľno prostredníctvom petície, ktorú podporilo len 349 zamestnancov z 19-tisíc oslovených. Zamestnávateľ návrh odmietol, a tak si odborári 17. november pripomenú aspoň symbolicky čerpaním dovolenky. Ide o rovnakého zamestnávateľa, kde si odkrútil svoju nočnú službu aj premiér Robert Fico.
Niektoré samosprávy a župy si napriek vyhláseniam vlády idú svoje
Viaceré slovenské župy a mestá sa podobne rozhodli, že aj napriek zmenám pri 17. novembri si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenú dôstojne a symbolicky. Niektoré podľa denníka Pravda udeľujú svojim zamestnancom voľno, školy zas pripravujú špeciálne programy či riaditeľské voľná.
Banskobystrický župan Ondrej Lunter nariadil voľno pre všetkých zamestnancov úradu a krajských organizácií, tam, kde to povaha práce umožňuje. Stredným školám odporučil skrátiť vyučovanie a venovať sa pripomenutiu Nežnej revolúcie, napríklad premietaním dokumentov. Žilinská župa pod vedením Eriky Jurinovej postupuje rovnako – úrad aj inštitúcie budú zatvorené, čo má byť symbolickým prejavom úcty k hodnotám slobody a demokracie.
V Košickom kraji predseda Rastislav Trnka zdôraznil, že 17. november nie je len kalendárny dátum, ale pripomienka odvahy generácií. Všetci zamestnanci župy dostanú voľno s náhradou mzdy. Aj Prešovský kraj udelí zamestnancom voľno a odporučil školám a kultúrnym inštitúciám dôstojne si sviatok pripomenúť.
Niektoré kraje, ako Nitriansky či Bratislavský, zostávajú otvorené – umožnia však zamestnancom čerpať dovolenku a pripravujú pietne akcie či diskusie. Bratislava napríklad usporiada spomienku na obete Železnej opony a diskusiu v Divadle Aréna.
Mimoriadne voľno dostanú aj zamestnanci mestských úradov v Bratislave a Trenčíne. Obe mestá zdôraznili, že chcú zachovať úctu k odkazu Novembra ’89 a neprejsť tento deň ako obyčajný pracovný piatok. Niektoré mestské školy dostanú riaditeľské voľno.
Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!
Voľno svojim zamestnancom udelí aj slovenská softvérová spoločnosť ESET.
Ďalšie spoločnosti a firmy, ktoré sa rozhodli na 17. novembra dať svojim zamestnancom voľno a už skôr sme o ich plánoch informovali:
Ďalšími spoločnosťami, ktoré idú pre svojich zamestnancov uplatniť voľno na 17. novembra sú také zvučné mená, ako:
- Slovenská sporiteľňa
- VÚB Banka (len popoludňajšie voľno)
- Asseco
- Hewlett Packard (HP) Enterprise Slovakia
- Ringier
- Novo Nordisk
- Sensoneo
- Curaprox
- Cerva Slovensko
- TRIAD Advertising
- Scania Slovakia
- MB Panónska (Mercedes-Benz partner v Bratislave)
- Goriffee
- Deti v aute