Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Ľudia si pokojne môžu pripomenúť sviatok: Vláda podľa Tomáša nebude 17. novembra zasadať

Erik Tomáš
Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vláda ani Bezpečnostná rada SR nebude 17. novembra zasadať, ak sa nevyskytnú nejaké bezpečnostné riziká. Vyhlásil to minister práce a podpredseda koaličnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Verí, že nepríde k žiadnym vážnym bezpečnostným incidentom. Rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať, majú podľa neho právo slobodne vyjadriť svoj názor. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

„Vláda bude zasadať 19. novembra, 17. novembra vláda nezasadne a nezasadne ani bezpečnostná rada, pokiaľ sa, samozrejme, nevyskytnú nejaké bezpečnostné riziká,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že 17. november je naďalej štátnym sviatkom, no už nie je dňom pracovného pokoja. „Ľudia si pokojne môžu pripomenúť tento sviatok. A si ho aj pripomenú na rôznych demonštráciách aj protestoch,“ povedal.

archívne video

TK Erika Tomáša z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hajko zrušenie dňa pracovného pokoja kritizoval

Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva opozičného KDH Jozef Hajko zrušenie dňa pracovného pokoja kritizoval. Myslí si, že keď sa zruší deň pracovného pokoja počas sviatku, ktorý pripomína pád totalitného režimu, je to vážny zásah. „My budeme trvať na tom, aby sa obnovilo rokovanie o tomto dni a aby sa dala zodpovedajúca váha tomuto dňu,“ avizoval. Vyjadril sa aj k výzve SaS na generálny štrajk 17. novembra. Mieni, že je neprimeraná. Tomáš si tiež myslí, že politické strany by nemali organizovať generálny štrajk.

Diskutovali aj o ďalších politických témach

Diskutovali aj o ďalších politických témach. Dotkli sa i témy údajnej komunikácie bývalého slovenského ministra zahraničných vecí a súčasného poradcu premiéra Miroslava Lajčáka s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Tomáš povedal, že informácie sú čerstvé a vyvodzovať závery by bolo predčasné. Záznamy však podľa neho netreba brať na ľahkú váhu. Hajko sa s ním zhodol. „Ak by sa potvrdilo, že tu bolo nejakým spôsobom zasahované do vnútornej politiky SR, tak potom by to bola skutočne vážna situácia,“ okomentoval.

Bavili sa tiež o vplyvoch konsolidácie verejných financií. Prebrali správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o vplyvoch konsolidácie na príjmy rodín. Tomáš si myslí, že rada robí nadprácu. „Rada má v prvom rade hodnotiť vplyv konsolidácie na verejné financie, či pozitívny alebo negatívny, no takto naformulovať témy, že to má vplyv na všetky rodiny a podobne, tak to nie je veľmi korektné,“ doplnil. Poukázal na to, že v rámci konsolidácie sa nerušili žiadne prorodinné dávky v gescii rezortu práce. Hajko označil útoky na radu za zarážajúce. Upozornil na to, že rada má ako jedna mála z inštitúcií na Slovensku modely, s ktorými dokáže dosah konsolidačného balíčka vypočítať.

Diskutovalo sa i o zastavení vyšetrovania v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Tomáš upozornil na to, že podľa ústavy vláda v demisii nemôže rozhodovať o otázkach hospodárskej a zahraničnej politiky a vláda Eduarda Hegera v tom čase v demisii bola. Myslí si, že do vyšetrovacieho procesu by preto mali vstúpiť aj ústavní právnici a vyjadriť sa k tomu. Hajko reagoval, že nechce, aby sa spochybňovali inštitúcie.

Viac o téme: SviatokRizikoVládaBezpečnostná rada17. novembra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister Drucker predstavil projekt
Minister Drucker predstavil projekt podpory inovácií a podnikavosti študentov
Domáce
Taraba si podal Greenpeace:
Taraba si podal Greenpeace: Z ochrany prírody si spravili biznis, nevedia sa uplatniť!
Domáce
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta
Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Štofková Dianovská: Drucker ju vymenoval do funkcie
Domáce
FOTO Rušné ráno pred Tarabovým
Rušné ráno pred Tarabovým ministerstvom: Aktivisti ZABLOKOVALI hlavný vchod, musela zasiahnuť polícia!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Prominenti
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Správy
Tlačová konferencia Petra Kmeca na tému: Reakcia na návrh jeho odvolania
Tlačová konferencia Petra Kmeca na tému: Reakcia na návrh jeho odvolania
Správy

Domáce správy

FOTO Tragický osud manželov Barbory
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Domáce
Erik Tomáš
Ľudia si pokojne môžu pripomenúť sviatok: Vláda podľa Tomáša nebude 17. novembra zasadať
Domáce
Maroš Žilinka
Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze, uviedol Žilinka
Domáce
NEČAKANÁ RANA Tragicky zomrel obľúbený kňaz, mal iba 49 rokov. Dojímavý odkaz, cirkev v slzách
NEČAKANÁ RANA Tragicky zomrel obľúbený kňaz, mal iba 49 rokov. Dojímavý odkaz, cirkev v slzách
Regióny

Zahraničné

Irán zadržal ropný tanker
Irán zadržal ropný tanker v Perzskom zálive: Prepravoval 30-tisíc ton nepovoleného nákladu
Zahraničné
FOTO Nepoučiteľný Patrik (34) za
Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!
Zahraničné
Ilustračné foto
KDR a hnutie M23 podpísali v Katare rámcovú dohodu o mierovej zmluve
Zahraničné
Poschodový autobus narazil do
Náraz autobusu do zastávky v Štokholme podľa polície nebol úmyselný
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Na
Nepríjemný návrat z dovolenky: Belohorcová s dcérou skončili na POLÍCII!
Domáci prominenti
Viac FOTO vnútri! Emil Horváth (80) krstil
Emil Horváth (80) krstil svoju knihu: S TOUTO sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!
Domáci prominenti
VIDEO VNÚTRI! STRACH Ariany Grande: Muž
STRACH Ariany Grande: Muž preskočil zábrany a vrhol sa na ňu... Kolegyňa zakročila ako superhrdinka!
Zahraniční prominenti
ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Tehotná hviezda Love Islandu a režisér sa budú brať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte platnú letenku aj
Máte platnú letenku aj pas? Aj tak vás môžu z lietadla VYHODIŤ: Dôvod vás prekvapí! Bezpečnosť alebo diskriminácia?
Zaujímavosti
Ako dobre poznáte svet?
Ako dobre poznáte svet? Otestujte sa v našom cestovateľskom KVÍZE plnom prekvapení!
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom:
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Zaujímavosti
Šedivé vlasy nie sú
Šedivé vlasy nie sú len znakom starnutia: Vedci odhaľujú, že môžu chrániť telo pred rakovinou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)

Šport

Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Fantastická Shiffrinová si pripisuje 102 víťazstvo v kariére: Svoj náskok dokázala zveľadiť
Fantastická Shiffrinová si pripisuje 102 víťazstvo v kariére: Svoj náskok dokázala zveľadiť
Lyžovanie
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov

Technológie

Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Armádne technológie
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Bezpečnosť
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Android

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zriedkavo videná vnučka princeznej Margaret, s ktorou sa nikdy nestretla: Zdedila výnimočný prsteň, ktorý nosí len keď...
Zahraničné celebrity
Zriedkavo videná vnučka princeznej Margaret, s ktorou sa nikdy nestretla: Zdedila výnimočný prsteň, ktorý nosí len keď...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragický osud manželov Barbory
Domáce
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Nepoučiteľný Patrik (34) za
Zahraničné
Nepoučiteľný Patrik (34) za mrežami: Svojho otčima ubil na smrť kladivom, teraz na spoluväzňa vytiahol ŽILETKU!
Slovákov čaká gigantická zmena:
Domáce
Slovákov čaká gigantická zmena: V mobiloch prídeme o najdlhšie slúžiacu sieť, operátorov viac láka 5G!
Končiaci Kmec chcel dať
Domáce
Končiaci Kmec chcel dať vyhlásenie: Šou však urobil Soták, v EÚ sú kreténi a ide do kytek, naše školstvo je v p*deli!

Ďalšie zo Zoznamu