Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáciu, papierový bezdomovec a početné príplatky!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Majetkové priznania nevyšli len v radoch ministrov a koaličných poslancov, ale aj v radoch opozície. Poslanci Národnej rady priznali, aké byty, pozemky či autá vlastnia. Z niektorých priznaní je už zďaleka vidieť "papierové bezdomovectvo", no niektoré sú bohatšie na informácie.

Michal Šimečka

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Prvým na rade je opozičný líder Michal Šimečka. Ten za rok 2024 priznáva príjem 51 756 eur.

Z líderstva strany vraj nemá žiadne pôžiťky. Priznáva jeden byt na Nivách v Bratislave a osobné motorové vozidlo Volkwagen z roku 2021. Inú majetkovú hodnotu priznáva pri prostriedkoch na bežnom účte a dočasný príspevok podľa článku 13 štatútu poslancov Európskeho parlamentu. Priznáva tiež hypotéku z roku 2020.

Martin Dubéci

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podpredseda parlamentu za opozíciu z PS Martin Dubéci priznáva za rok 2024 príjem vo výške 48 912 eur, kedy ešte podpredsedom parlamentu však nebol.

Priznal tiež rodinný dom, dvor a záhradu v Mýte pod Ďumbierom a úspory na účte. Hypotéku si zobral v roku 2024.

Ján Hargaš

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tretím poslancom PS, na ktorého sme sa zamerali je Ján Hargaš, ktorý je veľmi aktívny pri televíznych debatách voči koalícii. Ten ako poslanec za rok 2024 zarobil 49 002 eur.

Priznáva sa tiež k rodinnému domu so záhradou v Novej Vsi pri Dunaji, kde okrem iného priznáva aj pozemok s prístupovou cestou. Disponuje tiež finančnými aktívami na bankovom účte spolu so sporením. Hypotéku si zobral v roku 2019.

Igor Matovič

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Už tradičným papierovým "bezdomovcom" je líder hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič. Jeho majetkové počínanie sa stalo virálnym už v čase jeho vládnutia, kedy svoj veškerý majetok prepísal na svoju manželku Paulínu, a tak sa zákonne nemal k čomu priznávať, čo sa nezmenilo ani v roku 2024.

Matovič sa okrem príjmu vo výške 48 912 eur z poslaneckého platu a líderstvu hnutia Slovensko nepriznal vôbec k ničomu. 

Michal Šipoš

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Situácia je však podstatne odlišná u jeho klubového predsedu Michala Šipoša, ktorý si z poslaneckého platu za rok 2024 zarobil 41 739 eur.

Šipoš je okrem iného predsedom občianskeho združenia na Zamagurí s názvom Nová Ľubovňa a člen predsedníctva hnutia Slovensko, nepožíva z toho však žiadnu odmenu. Pri nehnuteľnom majetku je to však oveľa obsiahlejšie.

Šipoš totiž vlastní podiel na priestoroch v Petržalke, bratislavských Vinohradoch a vlastní trvalé trávnaté porasty, orné pôdy, lesné pozemky v obcicach Starina a Legnava pri Starej Ľubovni. V tomto okresnom meste vlastní ornú pôdu a dva rodinné domy.

Hnuteľné veci vo vlastníctve Šipoš nehlási, no prihlásil sa k obchodnému podielu v sro-čke a vedie si aj záväzky v podobe dvoch hypoték z marca roku 2022.

Veronika Remišová

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z majetkového hľadiska je to zaujímavejší pohľad aj na poslankyňu a bývalú vicepremiérku Veroniku Remišovú. Šéfka strany Za ľudí zarobila ako poslankyňa za rok 2024 51 024 eur.

Majetkovo je to u Remišovcov tiež zaujímavé. Poslankyňa sa hlási k podielu v byte a spoločných častiach pozemkov v Starom Meste v Bratislave a v Devínskej Novej Vsi. Priznáva dokonca aj majetok v podobe rodinného domu v rakúskom Kittsee a rekreačnú chatu a pozemky v Pribyline.

V podobe hnuteľného majetku sa Remišová hlási k osobnému autu BMW a motocyklu značky Honda z rokov 2008 a 2023.

Remišová tiež priznala peniaze na účtoch v bankách, akcie spoločností na burze v prípade cenných papierov a podielových fondoch a podiel v sro-čke. Hypotéku si Remišová vzala v roku 2022.

Marek Krajčí

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bývalý minister zdravotníctva, lekár a v poslednej dobe aj často skloňovaný poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí, vďaka ktorého podpore prešla dvojpohlavná novela ústavy, si v roku 2024 ako poslanec zarobil 50 488 eur.

Krajčí sa priznáva k predsedaniu v správnej rade Kresťania v meste a je tiež členom správnej rady nadácie Dobrá budúcnosť a nádej, kde ani v jednom prípade nemá príjem z funkcie.

Krajčí sa, podobne ako jeho stranícky šéf, nepriznáva k žiadnemu nehnuteľnému a ani hnuteľnému majetku. Osobný dôchodkový účet a peňažné prostriedky si Krajčí uvádza v časti vlastníctva majetkového práva inej majetkovej hodnoty.

Milan Majerský

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Príjem za rok 2024 priznal aj šéf Kresťanskodemokratického hnutia a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Jeho majetkové priznanie je tiež bohaté na informácie.

Majerský sa priznáva k príjmu za rok 2024 vo výške 48 912 eur z verejnej funkcie poslanca a v prípade iných funkcií vo výške 18 078 eur.

Majerský priznáva odmenu za predsedanie hnutiu KDH a požitky uvádza vo forme odmeny. Pri Prešovskom zdravotníctve neuvádza žiadne požitky.

V prípade nehnuteľností je Majerský uvádzaný ako vlastník zastavanej plochy, trvalého trávnateho porastu a nádvoria s rodinným domom a ostatnou plochou v obci Mlynica pri Starej Ľubovni, kde okrem iného uvádza aj záhradný dom. Byt so zastavanou plochou a nádvorím uvádza Majerský v Levoči.

Majetkové právo uvádza šéf KDH pri vklade v banke a pri umeleckých predmetoch. Majerský si vedie dve hypotéky z roku 2014 a 2021. V rámci užívania hnuteľnej veci vo vlastníctve inej osoby priznáva osobné auto značky Škoda z roku 2018 na leasing.

Igor Janckulík

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Intersantný pohľad je aj na majetkové priznanie predsedu parlamentného klubu KDH Igora Janckulíka. Za rok 2024 zarobil ako poslanec 49 908 eur v prípade funkcie poslanca a v prípade iných príjmov 8 100 eur.

Janckulík priznáva podpredsedníctva v KDH a v Oravskom záchrannom systéme O.Z., no nepožíva z toho žiadne požitky. Poslaneckú odmenu priznáva pri župe v Žilinskom samosprávnom kraji, kde pôsobí ako poslanec.

Šéf parlamentného klubu KDH priznáva tri zastavané plochy a nádvoria, obchodný dom a ďalšie zastavané plochy a nádvoria v Námestove a rekreačné chaty v časti Námestovo - Slanica. Zastavané plochy priznal aj v obci Krušetnica, kde priznal aj rodinný dom s garážou.

Priznal aj dva podiely v sro-čkách s rozdielnym podielom vlastníctva a peňažné prostriedky na bankovom účte.

Rastislav Krátky

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Druhým menom skloňovaným v prípade schvaľovania dvojpohlavnej ústavy je určite aj nezaradený poslanec (predtým v klube hnutia Slovensko) Rastislav Krátky. Ten za rok 2024 zarobil z verejnej funkcie 48 912 eur.

Pôsobí tiež ako štatutár Občianskeho združenia Európska sieť komunít na východe, kde neužíva žiadne požitky.

V prípade nehnuteľných majetkov je to opäť bohaté priznanie. Krátky vlastní podiel v bytovom dome a príslušenstve v Prievidzi, kde vlastní viaceré byty a iné zastavané plochy. Vlastní aj plochy v Novej Bani a byty (či podiely na viacerých bytoch) v Novákoch a v Dúbravke.

Krátky tiež priznáva dvojitý podiel v spoločnosti. Poslanec je tiež zaťažený piatimi úvermi a pôžičkou z roku 2024. Úvery sa datujú na roky 2023 a 2024.

Branislav Gröhling

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prejdeme k poslednej opozičnej strane tohto článku - Sloboda a Solidarita. Jej predseda a exminister školstva Branislav Gröhling za rok 2024 zarobil vo verejnej funkcii 48 912 eur.

Gröhling však nemá žiadne požitky z predsedovania SaS. Priznáva byty v bratislavskom Novom Meste, v Starom Meste, kde má aj dve zastavané plochy s nádvorím. Podiel priestoru na spoločných častiach domu má šéf SaS aj v Starom Meste.

K hnuteľným veciam sa Gröhling nepriznáva, no je zaťažený dvoma hypotékami z rokov 2022 a 2024.

Alojz Hlina

 (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Ikonickou tvárou SaS je v poslednom období určite poslanec Alojz Hlina. Jeho takmer každodenné videá pri odhaľovaní rôznych káuz koalície sú už na sociálnych sieťach tradíciou. Jeho majetkové priznanie je o to zaujímavejšie.

Hlina ako poslanec za rok 2024 zarobil 48 912 eur.

V prípade nehnuteľného vlastníctva Hlina priznáva dom, pozemky a byt v bratislavskom Starom Meste. Pozemky má Hlina aj vo Svätom Jure a v Stupave. Domy priznáva Hlina aj v obci Borinka pri Malackách a v bratislavských Vinohradoch.

Hlina disponuje vybavením domu, bytu a umeleckými dielami. Majetkové práva inej hodnoty Hlina priznáva tromi obchodnými podielmi v sro-čkách a vkladoch v banke. Hlina má tiež niekoľko cenných papierov.

Jana Bittó Cigániková

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Jana Bittó Cigániková je ďalšou ikonickou tvárou SaS. Tá priznáva za rok 2024 príjem vo výške 46 944 eur z verejnej funkcie poslankyne.

Bittó Cigániková priznáva byt, záhradu, zastavanú plochu s nádvorím v počte dvoch kusov v obci Trnávka. Zastavané plochy a záhrady Bittó Cigániková priznáva aj v Bernolákove a bytu na španielskej Malorke.

Poslankyňa je zaťažená tromi hypotékami v rokoch 2023, a 2017. Spotrebný úver má z roku 2023 a ďalší úver z roku 2017.

Mária Kolíková

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bývalá tvár ministerstva spravodlivosti a poslankyňa SaS Mária Kolíková tiež odovzdala svoje majetkové priznanie. Za minulý rok zarobila z verejnej funkcie 49 891 eur.

V rámci nehnuteľností sa priznáva k pozemku v Ľubietovej, dvom bytom v bytovom dome a pozemkom v bratislavskom Starom Meste. Kolíková si tiež uvádza rekreačný dom a pozemky so zastavanými plochami a nádvoriami v Ľubietovej v okrese Banská Bystrica.

Polovičný obchodný podiel Kolíková priznáva aj v prípade spoločníčenia v nešpecifikovanej sro-čke. 

Martina Bajo Holečková

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslednú sme si z opozičných radov zobrali na paškál poslankyňu Martinu Bajo Holečkovú z SaS. Tá za rok 2024 zarobila z verejnej funkcie 48 912 eur a z iných príjmov rovných 9-tisíc eur. Poslankyňa totiž pôsobí aj ako župná poslankyňa v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde požíva odmeny.

Dlhodbo je uvoľnená z funkcie v občianskom združení Amazi.

Vlastníctvo nehnuteľností Bajo Holečková uvádza pri dvoch parkovacích miestach v bratislavskej Dúbravke, kde si priznáva aj jeden byt. Ďalej sú to orná pôda, rodinný dom, záhrada a zastavaná plocha s nádvorím v Kozarovciach.

Martina Bajo Holečková priznáva aj automobil značky Citroën z roku 2021.

Ďalšie zo Zoznamu