Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Odborníci varujú: Lacné hypotéky už nečakajte! ANALÝZA Rok 2026 môže priniesť studenú sprchu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Aktuálna situácia na hypotekárnom trhu je priaznivá a jeho rast zatiaľ pokračuje. V budúcom roku však vzhľadom na viaceré riziká môže dôjsť k jeho spomaleniu. Zhodujú sa na tom Národná banka Slovenska (NBS) aj odborníci na hypotéky. Priestor na ďalší plošný pokles sadzieb je podľa nich obmedzený a dá sa očakávať skôr ich stagnácia. Ak tak niekto čakal na lacné hypotéky, ktoré sme tu mali spred obdobia covidu, nedočká sa ich.

Rast hypoték sa v priebehu roka 2025 postupne zrýchľoval. Počet čisto nových hypoték sa vrátil na dlhodobý priemer a v súlade so zvyšovaním cien nehnuteľností rastie aj priemerná výška poskytovaných hypoték, poukázala NBS v najnovšej Správe o finančnej stabilite. V septembri predstavoval medziročný rast 6,6 %, v najbližších mesiacoch môže prísť ešte k jeho zrýchleniu na 8 až 9 %. V strednodobom horizonte však dopyt po hypotékach podľa centrálnej banky pravdepodobne zoslabne.

„Pribúdajú viaceré faktory, ktoré môžu výhľadovo oslabovať tak objektívnu finančnú situáciu domácností, ako aj ich sentiment: očakáva sa stagnácia reálnych miezd, nárast nezamestnanosti a spomaľovanie rastu cien na trhu nehnuteľností. Ani banky nenaznačujú, že by dopyt po hypotékach mal ďalej výraznejšie rásť,“ priblížila NBS. Pri predikcii ďalšieho vývoja je preto banka opatrná. „Myslíme si, že postupne môžeme očakávať spomaľovanie tohto trhu,“ konštatoval riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák.

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu Prečítajte si tiež

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

„Som presvedčený, že aktuálne reštrikcie zo strany štátu v podobe konsolidačných opatrení budú mať negatívny vplyv na ďalší vývoj hypotekárneho trhu. Myslím si, že v budúcom roku môžeme počítať s minimálnym rastom celkovej ekonomiky, čo sa premietne aj do slabšieho dopytu po hypotékach. Dokonca môžeme byť svedkami stagnácie,“ predpokladá hypotekárny analytik spoločnosti Simplea Peter Horčiak.

Úrokové sadzby sa menia na Slovensku len minimálne

Pripomenul, že v júni tohto roka znížila Európska centrálna banka (ECB) poslednýkrát svoju kľúčovú sadzbu na 2 % a odvtedy sa nezmenila. „To sa odráža aj na Slovensku, kde sa úrokové sadzby menia len minimálne. Pri nových úveroch sa pohybujú na úrovni 3,5 - 3,7 % a pri refinančných niekde okolo 3,2 %,“ vyčíslil. Očakáva, že banky namiesto ďalšieho znižovania úrokov využijú skôr rôzne iné benefity pre klientov. „Som presvedčený o tom, že k výraznej zmene v rámci úrokových sadzieb nedôjde,“ doplnil Horčiak.

Aktuálne banky ponúkajú zľavy zo sadzieb v rámci rôznych kampaní, odmeňujú klientov za využívanie produktov, za aktívny účet, využívanie platobnej karty, prípadne za udržateľnosť, priblížila garantka pre retailové a korporátne úvery Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. „V najbližších mesiacoch sa neočakáva výraznejší pokles sadzieb, úrokové sadzby pre hypotéky sa budú pohybovať okolo 3 % v závislosti od bonity klienta,“ predpokladá.

Zvyšovanie neistoty vedie banky k opatrnosti

Rozpočtové riziká aj nepredvídateľná politická situácia zvyšujú neistotu, čo vedie banky k opatrnosti a spôsobuje pomalší pokles úrokových sadzieb oproti priemeru eurozóny, zhodnotila riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová. „Na budúci rok nás nečaká len pravdepodobná stagnácia úrokových sadzieb, ale najmä konsolidácia verejných financií a s ňou spojená zhoršená finančná situácia ľudí. Práve kvôli týmto faktorom nemôžeme vylúčiť ani sprísnenie posudzovania bonity klientov zo strany bánk,“ avizovala.

Štátna pomoc pri hypotékach KONČÍ! Prechádza na banky: TAKTO to bude fungovať Prečítajte si tiež

Štátna pomoc pri hypotékach KONČÍ! Prechádza na banky: TAKTO to bude fungovať

Podľa štatistík NBS za prvé tri štvrťroky 2025 klesli priemerné sadzby hypoték o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,6 %. Ďalší mierny pokles možno očakávať v dôsledku marketingových akcií bánk. V porovnaní s eurozónou je však Slovensko naďalej medzi drahšími krajinami, upozornila centrálna banka. „Vývoj hypotekárnych sadzieb je pomerne úzko naviazaný na vývoj výnosov štátnych dlhopisov, a teda aj na ekonomicko-fiškálny vývoj na Slovensku,“ vysvetlila v aktuálnej Správe o finančnej stabilite.

Viac o téme: RizikáSadzbyHypotékyHypotekárny trh
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Čaputová verzus Pellegrini: Kto
Čaputová verzus Pellegrini: Kto zarobil viac? Majetkové priznania zdvihnú obočie bežným smrteľníkom!
Domáce
FOTO Priznania opozičníkov s prekvapeniami:
Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáci, papierový bezdomovec a početné príplatky!
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
Riešite hypotéku, transakčnú daň
Riešite hypotéku, transakčnú daň alebo potrebujete požičať? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia asistenta trénera Nitry
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia asistenta trénera Nitry
Zoznam TV
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia trénera Slovana
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia trénera Slovana
Zoznam TV
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy

Domáce správy

Mladý hokejista Slovana bojuje
Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!
Domáce
Ilustračné foto
Odborníci varujú: Lacné hypotéky už nečakajte! ANALÝZA Rok 2026 môže priniesť studenú sprchu
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Stres, očakávania aj samota: Psychologička radí, ako si počas Vianoc nepokaziť sviatočnú pohodu
Stres, očakávania aj samota: Psychologička radí, ako si počas Vianoc nepokaziť sviatočnú pohodu
Bratislava

Zahraničné

Aljaška a Yukon v
Aljaška a Yukon v šoku! Silné zemetrasenie rozkývalo región a spôsobilo desiatky dotrasov
Zahraničné
Vladimir Putin a Donald
MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie
Zahraničné
ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie
ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie našli v Európe v pečive a cereáliách, pohorel aj obľúbený koláč
Zahraničné
Recep Tayyip Erdogan a
Turecký prezident Erdogan v telefonáte vyzval Madura na pokračovanie otvoreného dialógu s USA
Zahraničné

Prominenti

Odkazy Oľge Feldekovej (†82)
Odkazy Oľge Feldekovej (†82) do neba: Na tom CHAOSE by sa strašne smiala!
Domáci prominenti
Čo o mne vieš?
Čo o mne vieš? TRÚFATE si na kvíz o Dare Rolins?
Osobnosti
Oľga Feldeková a Elena
Vacvalová sa pri spomienke na Oľgu Feldekovú (†82) ROZPLAKALA a... Mrazivé slová!
Domáci prominenti
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka ako SEXI Mikuláš: Odhodila oblečenie a strúhala HOT pózy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
Niké liga
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
NHL
Nahnevaný Kashia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Nahnevaný Kashia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Niké liga
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Niké liga

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce

Technológie

Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Správy
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Veda a výskum
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?

Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Bývanie
Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladý hokejista Slovana bojuje
Domáce
Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!
Vladimir Putin a Donald
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie
ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie
Zahraničné
ŠOKUJÚCA štúdia! Nebezpečné chemikálie našli v Európe v pečive a cereáliách, pohorel aj obľúbený koláč
Ilustračné foto
Domáce
Odborníci varujú: Lacné hypotéky už nečakajte! ANALÝZA Rok 2026 môže priniesť studenú sprchu

Ďalšie zo Zoznamu