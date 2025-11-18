Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Silný výbuch bankomatu vo Vrbovom poškodil celú budovu: Polícia pátra po páchateľoch

VRBOVÉ - Polícia vyšetruje výbuch bankomatu vo Vrbovom v okrese Piešťany, ktorý sa stal v noci z pondelka (17. 11.) na utorok pred 3.00 h. Pri udalosti došlo k poškodeniu nielen samotného bankomatu, ale aj budovy, v ktorej bol umiestnený. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Bezprostredné okolie miesta uzavreli. „Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik, ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom. Vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave,“ priblížilo riaditeľstvo.

Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. „Po páchateľovi polícia intenzívne pátra, pričom preveruje všetky dostupné informácie. Bližšie informácie bude možné poskytnúť hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ doplnili policajti.

