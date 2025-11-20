Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje

BRATISLAVA - Na strednom, východnom a severnom Slovensku treba od skorého piatkového (21. 11.) rána počítať so snežením. Tvoriť sa tu môžu aj snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Varuje aj pred poľadovicou, ktorá sa môže do piatka rána tvoriť najmä v Banskobystrickom kraji. SHMÚ o tom informoval na webe.
Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou platia od polnoci do piatka 8.00 h v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava a Levice. So snežením treba počítať od 5.00 h počas celého dňa. Druhostupňová výstraha je vydaná vo väčšine Prešovského a Košického kraja. SHMÚ varuje, že ojedinele sa očakáva očakáva výskyt silného sneženia pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Prvý stupeň výstrah platí vo väčšine Žilinského a Banskobystrického kraja. Tu môže podľa meteorológov napadnúť 20 až 25 centimetrov snehu.
Snehové jazyky a záveje
SHMÚ upozorňuje aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. Druhý stupeň výstrah v tejto súvislosti platí od 6.00 h vo väčšine Prešovského kraja a v okresoch Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Námestovo. Prvostupňová výstraha platí od rána v zvyšku Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Od 12.00 h aj v zvyšných okresoch Košického a Prešovského kraja. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ varuje ústav.
Vo väčšine Košického kraja zároveň od 6.00 h platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten môže v daných oblastiach dosiahnuť nárazovú rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Čadca sú od 12.00 h vydané aj výstrahy pred vetrom na horách. „V polohách nad 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu,“ ozrejmil SHMÚ.