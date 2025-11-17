Hygienici hlásia pokles respiračných ochorení: Chrípka a podobné diagnózy však mierne narastajú

BRATISLAVA - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 46. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,6 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 0,3 percenta. Informovali o tom z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 37.683 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Ako chrípku a CHPO v 46. kalendárnom týždni nahlásili 4108 ochorení, čo predstavuje 10,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 46. kalendárnom týždni v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o sedem materských škôl a päť základných škôl. „Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení vydali zákaz návštev v Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, vo Fakultnej nemocnici Trenčín, vo Fakultnej nemocnici Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor,“ uviedol ÚVZ. V uplynulom týždni potvrdili virologické laboratóriá úradov verejného zdravotníctva dva prípady ochorenia COVID-19.