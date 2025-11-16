Obrovské PROBLÉMY v lekárňach: Pacientom hrozia kolapsy pre výpadok dôležitého lieku! Kompetentní bijú na poplach

BRATISLAVA - Pacienti bojujúci s dvomi nepríjemnými problémami a zápalmi tráviaceho traktu musia v súčasnosti riešiť ďalší problém. Na Slovensku sa totiž nedajú zohnať lieky, ktoré im pomáhajú potláčať príznaky ochorení a zlepšiť tak kvalitu života. V prípade, ak lieky nezoženú, môže sa ich stav tak zhoršiť, že budú musieť ísť do nemocnice. Avšak, v zahraničí sa lieky dajú bez problémov zohnať. Čo tak môžu robiť a kedy lieky budú dostupné aj na Slovensku?
Pacienti, ktorým diagnostikovali ulceróznu kolitídu či Crohnovu chorobu sú životom skúšaní už dosť. Musia brať špeciálne lieky, aby potlačili príznaky ochorenia, mali dôstojný život a zabránili tak relapsu a s tým spojeným problémom. V poslednom čase je však problém dostať sa k týmto liekom. Najviac pritom gastroenterológovia pacientom predpisujú dva lieky - Pentasu a Salofalk, oba v rôznych formách, od tabliet, cez čapíky až po granulát. Na Slovensku sa posledné týždne dajú zohnať len veľmi ťažko.
"Bojujem s ulceróznou kolitídu a musím mať brať tieto lieky dennodenne. Teraz však nie sú dostupné, alternatíva nie je a ak ich nezoženiem a zápal sa mi zhorší, skončím buď v nemocnici, čo je pre mňa vzhľadom na malé dieťa neprijateľné, alebo na biologickej liečbe, čomu by som sa chcela vyhnúť. Zaujímavé, že v zahraničí sú tieto lieky dostupné, ale treba si ich kúpiť v plnej cene ako samoplatca. A nejde o malé peniaze," uviedla pre Topky.sk čitateľka Barbora.
"Tie tablety, granulát a podobne berú všetci s týmito problémami dennodenne, či už, aby to udržalo zápal pod kontrolou, alebo ako prevenciu pred rakovinou hrubého čreva, ktorá je u nás extrémne rozšírená. Prípadne oba lieky v rôznej forme berú aj pacienti ako doplnok k biologickej liečbe," vysvetlila Barbora následne.
Podľa výpovede Barbory sa dajú lieky zohnať ako v Česku, tak aj Rakúsku, len na Slovensku nie. V Rakúsku pritom balenie stojí 90 eur v plnej sume, kým na Slovensku zaň doplácala 1 euro. Najlepšie pritom pacienti tolerujú čapíky, ktoré v oboch prípadoch hlásia výpadok na Slovensku od leta. Salofalk od 25. júla. Pentasa od 7. augusta. Podľa pôvodných informácií mal byť už dávno doskladnený, doteraz sa tak nestalo. Situácia je vážna aj podľa farmaceutov „Momentálne sa nedajú objednať topické alebo lokálne formy ako čapíky, klyzmy či perorálne tablety. Dostupné sú len granuláty s riadeným uvoľňovaním,“ uviedla viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková pre STVR.
Ako alternatívu mali donedávna granulátovú formu liekov, no tie už rovnako hlásia výpadky. Napríklad, Salofalk 1,5g granulát má hlásený čerstvý výpadok od 13. novembra. Salofalk 3g granulát od konca augusta. Problémom granulátu však je, že nie je vhodný pre každého a napríklad pacienti so zubnými náhradami či strojčekmi s ním majú problém, lebo zapadá do štrbín.
Môžu za to výrobné problémy
Pýtali sme sa preto Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, čo v takomto prípade robiť a čo je dôvodom tak rozsiahle výpadku liekov. "Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje zvýšený dopyt a výpadok viacerých liekov s účinnou látkou mesalazín v rôznych liekových formách. Dôvodom sú výrobné problémy. Postupné obnovenie dodávok sa očakáva v priebehu jesene 2025 a bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Na zmiernenie nedostupnosti ŠÚKL aktívne komunikuje s držiteľmi registrácie a po predložení potrebných podkladov povoľuje dovoz cudzojazyčných balení liekov," uviedli z komunikačného oddelenia ŠÚKL. Vzhľadom na nedostupnosť liekov a ich alternatív sme zisťovali, čo majú pacienti a ich ošetrujúci lekári robiť, ak sa nevedia dostať k liečbe. Podľa ústavu je ďalší postup na ošetrujúcom lekárovi. "O vhodnej liečbe v prípade nedostupnosti konkrétneho lieku rozhoduje ošetrujúci lekár. V prípade otázok týkajúcich sa preplatenia lieku zakúpeného v zahraničí na lekársky predpis sa, prosíme pacientov, aby sa obrátili na svoju zdravotnú poisťovňu," uzavreli.
Viac svetla do celého problému vnieslo ministerstvo zdravotníctva. Podľa rezortu totiž za celým problémom a výpadkom liekov sú interné rozhodnutia na strane držiteľov rozhodnutí o registrácii a dočasné prerušenie dodávok spôsobené zvýšeným dopytom a obmedzenou výrobnou kapacitou. "Cieľom MZ SR je dosiahnuť, aby boli slovenskí pacienti čo najmenej zasiahnutí súčasnou situáciou a aby bola kontinuita ich liečby zachovaná. Dovoz z iných členských štátov EÚ je možný. V súčasnosti bola Štátnym ústavom udelená výnimka pre liek Pentasa čapíky 1 g (ŠÚKL kód 83135) s účinnou látkou mesalazín, pričom dodávka sa očakáva začiatkom novembra 2025. Dovoz čapíkov Pentasa je realizovaný v objeme postačujúcom na premostenie obdobia do opätovného obnovenia pravidelných dodávok lieku Salofalk čapíky, čím by mala byť zabezpečená kontinuita liečby pre pacientov," uviedli z rezortu ešte 10. novembra. V súčasnosti však naďalej dodávky neboli dodané a nie je zrejmé, kedy by mohli byť na Slovensku. Pacienti sú tak naďalej bez liekov.
Tým pacientom, ktorí sú ochotní vycestovať po lieky do zahraničia, napríklad do Rakúska či Česka, môžu ich ošetrujúci lekári predpísať liek na papierový predpis a ísť si ho vybrať k našim susedom. Dôležité však je, aby si zobral doklad. Okrem toho treba mať na pamäti, že zdravotné poisťovne preplatia lieky len do výšky, aká je určená na Slovensku. Napríklad, v prípade Salofalk čapíkov s 1g účinnej látky to je 35,49 eura. Zvyšok si hradí pacient sám, ak si kúpi liek v Rakúsku, tak doplatí necelých 55 eur.
Tým pacientom, ktorí nemajú možnosť "vybaviť" si lieky v zahraničí, ministerstvo zdravotníctva odporúča, aby konzultovali s ošetrujúcim lekárom viaceré možnosť. "A to zvážiť prechod na inú liekovú formu (napr. tablety, granulát, čapíky), alebo indikovať iné dostupné lieky s obsahom mesalazínu. MZ SR je v kontakte so ŠÚKL, ktorý priebežne aktualizuje informácie o predpokladaných termínoch dodávok s držiteľmi registrácie. Vzhľadom na zvýšený dopyt po týchto liekoch dochádza k prehodnocovaniu distribučných priorít a k posunom termínov dodávok zo strany držiteľa registrácie. Dostupnosť liekov v jednotlivých krajinách závisí od distribučnej stratégie držiteľa registrácie a alokácie výrobných zásob. Výrobcovia sa snažia zabezpečiť rovnomerné zásobovanie viacerých trhov EÚ, pričom nie všetky členské štáty dostávajú rovnaké objemy v rovnakom čase," uzavrelo ministerstvo.
Čo na celý problém hovoria zdravotné poisťovne? Najväčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa k výpadku liekov možno vo všeobecnosti uvádza, že v prípade výpadku lieku v Slovenskej republike si poistenec môže vybrať predpísaný liek aj v inom členskom štáte Európskej únie, najviac však na tri mesiace s ohľadom na predpísané dávkovanie. "Tieto lieky budú poistencovi uhradené do výšky podľa aktuálne platného kategorizačného zoznamu liekov uvedeného na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Uhradená mu bude teda taká suma, ktorú by zdravotná poisťovňa uhradila za tento liek pri výbere v lekárni na Slovensku. Žiadosť o preplatenie predkladá poistenec zdravotnej poisťovni s príslušnými povinnými prílohami," uviedli pre Topky.sk z Oddelenia komunikácie.
Rovnaké rady dáva aj súkromná poisťovňa Dôvera. "Poistenec si môže liek zakúpiť aj v zahraničí. Potom je potrebné, aby nám poistenec zaslal žiadosť o refundáciu nákladov, a to do šiestich mesiacov od poskytnutia zdravotnej starostlivosti (výdaju lieku). Súčasťou žiadosti má byť slovenský e-recept, prípadne kópia papierového receptu. Ďalej je potrebné doručiť originál dokladu o úhrade a kópie lekárskych správ, prípadne inej dokumentácie súvisiacej so žiadosťou o refundáciu. Akceptujeme aj lekársku správu, ak je v nej uvedený predpis daného lieku. Dokumenty je možné priniesť osobne alebo poslať poštou. Poistencom preplatíme sumu vo výške úhrady zdravotnej poisťovne na Slovensku. Úhrady liekov nám určuje Zoznam kategorizovaných liekov, ktorý vydáva a aktualizuje MZSR," upozornil hovorca Matej Štepiansky. Ako dodal, v prípade, ak pacient nemá inú možnosť a alternatívu k jeho lieku, je v takom prípade potrebné, aby sa pacient obrátil na svojho lekára, ktorý na základe zdravotného stavu pacienta odporučí ďalší postup.