Chaos na letisku: Dva vážne zdravotné prípady takmer súčasne po pristátí lietadiel

BUDAPEŠŤ - Zdravotná služba budapeštianskeho Medzinárodného letiska Ferenca Liszta musela v stredu zasahovať v prípade dvoch letov, na palube ktorých bol pasažier s vážnym zdravotným problémom, pričom jeden z nich bol v ohrození života. Situáciu komplikovala skutočnosť, že lietadlá pristáli v krátkom čase po sebe, informuje spravodajca v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.
V lietadle z Paríža dostal cestujúci epileptický záchvat a na palube druhého letu z tureckej Antalye do nemeckého Stuttgartu, ktorý núdzovo pristál v Budapešti, viackrát oživovali skolabovaného pasažiera. Medzi pristátím týchto lietadiel uplynulo necelých desať minút. Zdravotná služba zmobilizovala všetky svoje zdroje a súčasne poskytla zdravotnú starostlivosť obom pacientom.
Podľa servera metropol.hu spoločnosť Budapest Airport (BA) oznámila, že pokračujúca resuscitácia muža na zemi bola napokon úspešná. „Postihnutému pasažierovi bola na letisku poskytnutá lekárska starostlivosť a bol prevezený do nemocnice. Lietadlo následne pokračovalo v ceste,“ dodal BA.