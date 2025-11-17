Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Škandál na železniciach: Šokujúce predraženie, machinácie a obmedzovanie konkurencie

SITA

BRATISLAVA - Niektorí dodávatelia železníc upozornili, že v čase prepúšťania a vysokých rozpočtových deficitov sa na úkor zamestnancov obohacujú vyvolené firmy.

Za výstavbu železničných tratí sa neplatí včas, úmyselne sa zadržiavajú financie, predražujú sa zákazky a profituje na nich vyvolená skupina firiem konajúca v zhode. Vážne podozrenia odborárov o neférových trhových praktikách na železniciach uvádzaných v nedávnom liste premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) potvrdzujú viacerí dodávatelia.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) tak riskujú prešetrovanie nielen zo strany Európskej komisie, ale aj Protimonopolného úradu (PMÚ) nakoľko sú takmer výhradným investorom pri budovaní infraštruktúry financovanej primárne zo zdrojov Európskej únie.

Dodávatelia hovoria o obohacovaní na úkor zamestnancov

Niektorí dodávatelia železníc upozornili, že v čase prepúšťania a vysokých rozpočtových deficitov sa na úkor zamestnancov obohacujú vyvolené firmy. Hovoria o machináciách a šokujúco argumentujú, že miera predraženia niektorých nákupov mala dosahovať až 1200 percent.

Železnice tiež mali účelovo označovať bežné obstarávanie ako strategické s cieľom jeho manipulácie a diskriminačne pristupovať pri udeľovaní sankcií. ŽSR nehospodárnosť odmietli a strategický charakter bežných tovarov obhajovali ich príspevkom pre bezpečnosť premávky, jej plynulosť a ochranu zdravia pri práci.

List premiérovi o oneskorených platbách

Železniční odborári v liste adresovanom premiérovi Ficovi poukazovali na neférové trhové praktiky pri výstavbe železničnej infraštruktúry. Upozorňovali na zadržiavanie platieb za dokončené stavby a na neplnenie zmluvných povinností.

ŽSR argumentovali, že o neplatení nevedia a svojim dodávateľom platia včas. Svojich dodávateľov vyzvali, aby identifikovali prípadné oneskorené platby a aj stavby, pri ktorých sa tak malo diať. Jednotliví dodávatelia tvrdenia ŽSR vyvracajú a zadržiavanie platieb nepriamo potvrdili. „Nemôžeme zabrániť našim zamestnancom, aby problémy, ktoré ich trápia komunikovali v rámci svojich odborárskych štruktúr alebo aj verejnou korešpondenciou. My ako zamestnávateľ sa našim zamestnancom budeme snažiť vytvárať, čo najlepšie podmienky na prácu, no niektoré okolnosti jednoducho nevieme ovplyvniť. Ja by som sa už k danej veci nerád opakovane vyjadroval,“ uviedol k listu odborárov riaditeľ spoločnosti Železničné stavby Košice Martin Nemjo.

Riaditeľ košických Železničných stavieb nekomentoval otázky, či podniku jednotliví odberatelia posúvajú termíny splatnosti alebo zámerne uhrádzajú pohľadávky po častiach. „Finančné náležitosti riešime v zmysle zmlúv a platného právneho poriadku.“ dodal. Smernica EÚ o oneskorených platbách hovorí o povinnosti zaplatiť za tovary a služby financované z verejných zdrojov do 30 dní.

SITA oslovila viacero subjektov na trhu, ktorí sú významnými dodávateľmi pri výstavbe železničnej infraštruktúry. Niektorí z dodávateľov išli pri neférových praktikách na železniciach do konkrétností. Uviedli, že bežný materiál označovali ŽSR účelovo za strategický a následne ho obstarávali o sto až 300 percent viac ako boli štandardné trhové ceny. Malo sa tak diať cez špeciálny útvar obstarávania a nákupu strategických služieb a materiálov, ktorý bol duplicitne vytvorený k dlhodobo existujúcemu centra logistiky a obstarávania.

Strategické obstarávanie mal mať v ŽSR pod palcom Róbert Borčin, ktorého mala v minulosti vyšetrovať Národná kriminálna agentúra (NAKA). Výsledky vyšetrovania nie sú známe. „K otázke ohľadom vypočúvania zamestnancov ŽSR orgánmi činnými v trestnom konaní sa nebudeme vyjadrovať,“ zareagovala pre SITA hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

„V rámci prieskumu trhu sú oslovované ‚vopred‘ určené subjekty z okruhu ‚spriaznených‘ spoločností, ktoré nie sú pre obstarávaný tovar jeho výrobcom určené ako zástupcovia alebo jeho výhradní dovozcovia. Tieto spoločnosti potom medzi sebou súťažia s extrémne vysokými cenovými maržami, čím sa stáva takýto nákup pre ŽSR nevýhodný,“ poukázal na postup železníc konateľ spoločnosti IBV Group Vladimír Čarnecký.

Popísal machinácie, kedy ŽSR bežné materiály ako skrine alebo pozinkované pásky označili v systéme SAP ako strategické a po ich zakúpení sa zmenili na nestrategické. „Páska pozinkovaná hm položka 303026 označená v SAP-e pred nákupom ako strategická, zakúpená za cenu 11,20Eur/kg u EŽ Praha. Bežná cena tejto pásky sa pohybuje kdekoľvek v obchode 1 Eur – až 3Eur/kg,“ doplnil Čarnecký.

Za strategický tovar mali ŽSR označovať aj krovinorezy, motorové píly a kosačky. Tie mali podľa Čarneckého z IBV Group nakúpiť železnice za ceny vyššie v priemere o viac ako 100 % oproti bežným cenám v obchode a oproti cenám, ktoré vysúťažilo vlastné stredisko logistiky v Trnave od iného dodávateľa.

Podozrivý nákup trakčných lán

Podozrivo vyznel aj nákup strategických trakčných lán. Nákup ‚strategického‘ tovaru laná na trakčné vedenia sa vysúťažil za ceny vyššie v priemere o viac ako 300 % až do 1200 % oproti bežným cenám od výrobcov a ich zástupcov,“ šokuje V. Čarnecký. Doplnil, že aj výmenu svietidiel mali ŽSR označiť ako strategickú a tieto služby nakúpiť za ceny vyššie v priemere o viac ako 60 % oproti bežným cenám od výrobcov a ich zástupcov.

ŽSR týmto spôsobom prichádza o milióny eur, ktoré mohli byť alebo mali byť použité na zlepšenie ich služieb. Denno-dennými svedkami nedostatku finančných prostriedkov na strane ŽSR sú občania, ktorý sú v preprave odkázaní na používanie železnice,“ konštatoval Čarnecký pre SITA.

Železnice sa ku konkrétnym predraženým tovarovým položkám nevyjadrili. Zaslali všeobecné stanovisko, v ktorom nehospodárnosť popreli. „V rámci realizácie obstarávania služieb, tovaru a prác ŽSR vždy uplatňujú princípy hospodárnosti a transparentnosti a celková hodnota zákazky je závislá od trhových cien, ktoré sa okrem iného menia aj v dôsledku pohybov na komoditných burzách, alebo inflácie,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Lániková v súvislosti s konkrétnymi predraženými nákupmi.

Pripravujú audit

Železnice však dodali, že sporné zákazky preveria auditom. „Otázky, ktoré naznačujú poškodzovanie záujmov našej spoločnosti, sú chápané ako podnet na preverenie interným auditom a súčasne generálnym inšpektorom správnej rady, pre potrebu vyhodnotenia, aká forma obstarávania je najhospodárnejšia,“ doplnila Lániková.

Údajné účelové označovanie bežných tovarov ako strategické zdôvodnili ŽSR ich potrebou pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov.

Viacerí dodávatelia tiež naznačili, že na železniciach sa podkopáva férová hospodárska súťaž, odbornosť sa finguje a konkrétne subjekty konajú v zhode. Práve predstieraná súťaž, obmedzovanie konkurencie, úmyselne zadržiavané platby a predraženosť sa môžu stať tŕňom v oku Európskej Únie.

„Priamym kontraktorom na železniciach by z hľadiska bezpečnosti a kvality prevedeného diela mala byť spoločnosť s reputáciou, kvalifikovaným personálom a zodpovedajúcim technologickým vybavením. Nie vždy sa tak dialo a deje,“ vykresľuje situáciu na trhu Nemjo, šéf spoločnosti Železničné stavby Košice .

Zákazky v rukách jednej skupiny

Konateľ spoločnosti IBV Group Čarnecký otvorene hovorí, že na železniciach sa zákazky koncentrujú prakticky v rukách jednej skupiny firiem. „Dôvod vyššie uvedeného postupu je zrejmý, umožniť získanie neprimeraného zisku pre vybraný a stále sa opakujúci okruh subjektov (TSS Grade , a.s., Tempra, s.r.o., Compel Rail, a.s., THG Elektro s.r.o., Elektrifikace Železnic, a.s. Praha,…) pričom odôvodnene tvrdíme, že týmto spôsobom sa konkrétne osoby neoprávnene obohacujú na úkor nás všetkých, keď ŽSR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov len problematicky napĺňajú svoje úlohy vo verejnom záujme,“ poznamenal Čarnecký.

Spoločnosť TSS Grade spoluprácu v rámci uvádzanej skupiny firiem potvrdila. Označila ju za bežný a štandardný obchodný styk v železničnom sektore. Spomenula aj ďalšie spoločnosti, s ktorými kooperuje. „Jedná sa o spoluprácu v rámci subdodávok materiálov a služieb, ktorými TSS Grade buď nedisponuje alebo týmto spôsobom dopĺňa svoje výrobné a realizačné kapacity. Tieto firmy sú pre nás z hľadiska dodávok čiastkovými dodávateľmi resp. minoritnými. Spolupráca prebieha na základe aktuálnych projektových potrieb,“ dodala pre SITA právnička TSS Grade Simona Jankóová.

