Šéf Hlasu je po odvolaní Kmeca UKRIVDENÝ: Nech pán premiér láskavo zvolí rovnaký meter aj voči Rážovi!

BRATISLAVA - Po dvoch nehodách vlakov a po otáznych inovačných dotáciách prišlo k zásadným posunom v slovenskej politike. Kým v prvom prípade túto záležitosť minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru-SSD) ustál, v druhom prípade sa musel porúčať podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD). Jeho stranícky šéf pravdepodobne cíti istú politickú krivdu.
archívne video
Matúš Šutaj Eštok svoj nespokojný postoj tlmočil v relácii V politike v spravodajskej relácii TA3. Ten tak reagoval na sled udalostí z posledného týždňa, kedy prakticky zo dňa na deň prišiel o funkciu (ešte nie formálne) podpredseda vlády za Hlas-SD Peter Kmec. O jeho osude prekvapivo v piatok večer rozhodol predseda vlády Robert Fico statusom na sociálnej sieti. Minister má pritom právomoc podať demisiu bez "zvolenia" predsedu vlády a rozhoduje o svojom osude sám, no napriek tomu o pár minút minister vnútra a šéf koaličného Hlasu tvrdil niečo iné.
Demisia do rúk Šutaja Eštoka?
Statusom Šutaj Eštok neskôr napísal, že Kmec svoju demisiu ponúkol do rúk práve jemu ako predsedovi strany, čo je nezvyčajné. Demisia sa totiž ponúka do rúk výhradne prezidenta a v tomto prípade bývalého šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.
Premiér nemá voči mne dôveru, nemám dôvod pokračovať
Kmec sa neskôr vyjadril, že ako človek, ktorý nemá dôveru premiéra, nemá dôvod naďalej pôsobiť vo vládnom kabinete Roberta Fica. "Nemám dôvod zotrvať vo vláde, kde nemám dôveru," povedal v sobotu 15. novembra konkrétne Kmec.
Počas posledných dní sa však podľa Šutaja Eštoka udiali udalosti, ktoré by z funkcie mali diskvalifikovať aj smeráckeho ministra Jozefa Ráža. Ten sa totiž potýkal s už druhou vážnou nehodou vlakov na slovenských železniciach. Na krok Fica náhle odvolať Kmeca pri pochybeniach o dotáciách reagoval s rozčarovaním. Podľa šéfa Hlasu ide o "nerovný meter", a to aj pri ďalšom ministrovi, ktorým je podľa neho Samuel Migaľ na MIRRI. Ten je formálne tiež nominantom Smeru-SSD.
Nerozumiem prečo k tomu premiér nepristupuje rovnakým metrom, posťažoval sa Šutaj Eštok
"Dodnes nerozumiem tomu signálu, čo mal ukazovať," okomentoval Šutaj Eštok večerný status Fica o návrhu odvolania Kmeca z funkcie. "Premiér Fico by mal rovnako, ako pri Kmecovi, konať aj pri ministroch Rážovi a Migaľovi," povedal Šutaj Eštok v kontexte toho, že Ráž si napríklad narozdiel od Kmeca funkciu udržal. Sám Ráž pritom povedal (a potvrdili to aj ostatní vrátane predsedu vlády) že premiérovi svoju funkciu ponúkol, no Fico to odmietol. Šutaj Eštok síce pripustil, že Ráž priamo nezodpovedá za to, čo sa udialo tento mesiac na železniciach, no naznačil krivdu, ktorá sa narozdiel od Ráža udiala ich členovi kabinetu.
Napriek tomu prekvapivo o pár minút skonštatoval, že Ráž vyvodil zodpovednosť za zrážku vlakov. "Pán Ráž ju vyvodil," vyhlásil predseda Hlasu.
Čakáme na opatrenia ministrov za Smer, prispel komentárom šéf Hlasu
"S ponukou na demisiu do toho vstúpil, lebo chcel preukázať politickú kultúru, ktorá je nejakou latkou," povedal predseda Hlasu o Kmecovi. "Premiér by sa mal primárne venovať rezortom, ktoré má Smer," pokračoval vo svojej rétorike Matúš Šutaj Eštok. Reagoval tak aj na náznaky premiéra, že by vedel ministerstvu vnútra poskytnúť odborníkov z ich radov.
"Stále tu čakáme, ako minister pôdohospodárstva príde s razantnými opatreniami, ktoré budú znamenať razantné zníženie cien potravín," prispel protikomentárom šéf Hlasu voči smeráckemu ministrovi.