Polícia bude v rámci preventívnej akcie dohliadať na poriadok na železniciach

BRATISLAVA - Prezídium Policajného zboru sa od pondelka zapája do európskej policajnej akcie s názvom „Preventívne na železnici“, organizovanej asociáciou RAILPOL. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na železniciach, chrániť majetok cestujúcich aj nákladných dopravcov, predchádzať krádežiam, odhaľovať nelegálnu migráciu a zisťovať protiprávne konanie osôb vo vlakoch a v priestoroch železničných staníc. Informovala o tom hovorkyňa prezídia Lea Vilhanová.
Počas akcie budú policajti kontrolovať dodržiavanie zákazu prechádzania cez koľaje mimo určených priechodov, dohliadať na bezpečnosť cestujúcich na staniciach, nástupištiach aj vo vlakoch a preverovať nákladné vozne, najmä plomby, ventily a celistvosť zásielok. Budú tiež vykonávať kontroly zamerané na pátranie po osobách a veciach. Akcia potrvá do 25. novembra.