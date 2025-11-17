Od stredy by mohli po trati pri Pezinku jazdiť vlaky plnou rýchlosťou

BRATISLAVA - Od stredy (19. 11.) by mohli po železničnej trati pri Pezinku jazdiť vlaky opäť plnou traťovou rýchlosťou (160 km/h). Predpokladajú to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré na trati pokračujú v opravách po novembrovej zrážke vlakov. Informujú o tom na sociálnej sieti.
„V pondelok a utorok (18. 11.) budú prebiehať technické skúšky zabezpečovacieho systému. Predpokladáme, že od stredy budú môcť vlaky opäť jazdiť plnou traťovou rýchlosťou,“ približujú ŽSR s tým, že osadená je už nová výhybka, teda zariadenie, ktoré umožňuje, aby vlak prešiel z jednej koľaje na druhú.
Pri Pezinku došlo 9. novembra večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.