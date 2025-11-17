Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta tvrdenia Remišovej, že vznikla z dôvodu dotácie či politického účelu

BRATISLAVA - Asociácia kritickej infraštruktúry (AKI) SR odmieta tvrdenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) o tom, že by asociácia vznikla z dôvodu dotácie alebo politického účelu. Toto vyjadrenie je podľa AKI zavádzajúce, nesprávne a poškodzuje jej meno. Preto vyzvala Remišovú, aby svoje tvrdenia opravila do troch dní, inak na ňu asociácia podá trestné oznámenie pre ohováranie.
V čase vzniku asociácie začiatkom tohto roka podľa nej neexistovala žiadna dotačná výzva, preto je tvrdenie o účelovom založení AKI neopodstatnené. „AKI je záujmové združenie právnických osôb, teda nezisková organizácia bez podnikateľského účelu. Nemá akcionárov, nevypláca zisk a funguje výlučne z členských poplatkov svojich členov. Všetky zdroje smerujú na odborné aktivity zamerané na posilnenie bezpečnosti a odolnosti štátu. Podľa registra ministerstva vnútra sú výskum a vývoj priamo zakotvené v zakladateľskom účele asociácie, nejde teda o vedľajšiu činnosť, ale o samotné jadro jej poslania,“ uviedla asociácia.
Dotácie smerujú na výskum, nie platy
Zdôraznila, že dotácia, ktorú spochybňuje Remišová, smeruje na vedecko-výskumné aktivity, teda napríklad na analýzu otvorených zdrojov, umelú inteligenciu, kryptografiu či tvorbu bezpečnostných metodík pre kritické subjekty. Všetky tieto činnosti podliehajú podľa asociácie kontrolným mechanizmom štátu a nie je pravda, že finančné prostriedky boli použité na platy učiteľov či policajtov. Rovnako AKI odmieta tvrdenia o akomkoľvek vplyve asistentskej funkcie v NR SR na dotačné procesy, keďže asistent poslanca nemá žiadne kompetencie zasahovať do grantov a zároveň k nim nemá ani prístup. Stojí si takisto za tým, že koaličný poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) nijako neovplyvnil podanie ani hodnotenie projektu AKI.
„Asociácia sa venuje reálnym incidentom a problémom kritickej infraštruktúry, ktorým v minulosti viackrát čelila aj Slovenská republika - od výpadkov katastra cez incidenty v automobilovom priemysle až po analýzu európskych rozsiahlych výpadkov elektrickej energie. Ide o oblasti, ktoré si vyžadujú odborný prístup, nie politizáciu,“ dodala AKI.