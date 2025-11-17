Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta tvrdenia Remišovej, že vznikla z dôvodu dotácie či politického účelu

Veronika Remišová.
Veronika Remišová. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Asociácia kritickej infraštruktúry (AKI) SR odmieta tvrdenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) o tom, že by asociácia vznikla z dôvodu dotácie alebo politického účelu. Toto vyjadrenie je podľa AKI zavádzajúce, nesprávne a poškodzuje jej meno. Preto vyzvala Remišovú, aby svoje tvrdenia opravila do troch dní, inak na ňu asociácia podá trestné oznámenie pre ohováranie.

V čase vzniku asociácie začiatkom tohto roka podľa nej neexistovala žiadna dotačná výzva, preto je tvrdenie o účelovom založení AKI neopodstatnené. „AKI je záujmové združenie právnických osôb, teda nezisková organizácia bez podnikateľského účelu. Nemá akcionárov, nevypláca zisk a funguje výlučne z členských poplatkov svojich členov. Všetky zdroje smerujú na odborné aktivity zamerané na posilnenie bezpečnosti a odolnosti štátu. Podľa registra ministerstva vnútra sú výskum a vývoj priamo zakotvené v zakladateľskom účele asociácie, nejde teda o vedľajšiu činnosť, ale o samotné jadro jej poslania,“ uviedla asociácia.

archívne video

Tk Veroniky Remišovej a Michala Šipoša: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dotácie smerujú na výskum, nie platy

Zdôraznila, že dotácia, ktorú spochybňuje Remišová, smeruje na vedecko-výskumné aktivity, teda napríklad na analýzu otvorených zdrojov, umelú inteligenciu, kryptografiu či tvorbu bezpečnostných metodík pre kritické subjekty. Všetky tieto činnosti podliehajú podľa asociácie kontrolným mechanizmom štátu a nie je pravda, že finančné prostriedky boli použité na platy učiteľov či policajtov. Rovnako AKI odmieta tvrdenia o akomkoľvek vplyve asistentskej funkcie v NR SR na dotačné procesy, keďže asistent poslanca nemá žiadne kompetencie zasahovať do grantov a zároveň k nim nemá ani prístup. Stojí si takisto za tým, že koaličný poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) nijako neovplyvnil podanie ani hodnotenie projektu AKI.

„Asociácia sa venuje reálnym incidentom a problémom kritickej infraštruktúry, ktorým v minulosti viackrát čelila aj Slovenská republika - od výpadkov katastra cez incidenty v automobilovom priemysle až po analýzu európskych rozsiahlych výpadkov elektrickej energie. Ide o oblasti, ktoré si vyžadujú odborný prístup, nie politizáciu,“ dodala AKI.

Viac o téme: DotácieVznikVeronika RemišováAKI
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Igor Matovič.
Hnutie Slovensko hovorí o potrebe spojenia opozície a pozýva PS na zhromaždenie
Domáce
Branislav Gröhling.
Gröhling deň po statuse Šutaja Eštoka o Kmecovi povedal, že mu vybuchla hlava: Vraj majú ísť podať demisiu spoločne
Domáce
Peter Kmec
MIMORIADNE Kmec to má zrejme spočítané: Fico oznámil TVRDÝ postih za kauzu inovačných dotácií!
Domáce
Peter Kmec
Opozícia podáva viaceré trestné oznámenia! Ide o dotácie úradu Kmeca
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Prominenti
Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!
Prečo nás stoja daňové úniky miliardy? Šéf daniarov odhaľuje vinníkov aj plán, ako zmeniť vyšetrovanie od základov!
Správy
Petra Dubayová a Jakub Jablonský budú tráviť Vianoce prvýkrát ako rodina: Herečka prezradila, čo jej vie urobiť radosť
Petra Dubayová a Jakub Jablonský budú tráviť Vianoce prvýkrát ako rodina: Herečka prezradila, čo jej vie urobiť radosť
Feminity TV

Domáce správy

Klamať sa učili už
Klamať sa učili už deti! V školskej aplikácii EduPage sa objavil netradičný oznam: Hovorí o živote pred 1989
Domáce
Ilustračné foto
Polícia odhalila v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov
Domáce
Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta
Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta tvrdenia Remišovej, že vznikla z dôvodu dotácie či politického účelu
Domáce
KRVAVÁ DRÁMA V dome našli mŕtve telo: Išlo o násilný čin? Polícia objavila desivé stopy
KRVAVÁ DRÁMA V dome našli mŕtve telo: Išlo o násilný čin? Polícia objavila desivé stopy
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Poľsko znovu otvorilo dva hraničné priechody s Bieloruskom
Zahraničné
Šokujúci prípad zo Švajčiarska:
Šokujúci prípad zo Švajčiarska: Slovák mal viesť sieť mužskej nútenej prostitúcie! Obete boli z celého sveta
Zahraničné
Český premiér v demisii
Česko podľa Fialu za 36 rokov prešlo kus cesty: Neteší ho však, čo sa aktuálne deje
Zahraničné
Vojna brzdí podľa Orbána
Vojna brzdí podľa Orbána rast ekonomiky, ale sociálnych cieľov sa nevzdáme
Zahraničné

Prominenti

Elizabeth Franz
Zomrela hviezda (†84) seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov: Osudným sa jej stalo TO, čo jej malo pomôcť!
Zahraniční prominenti
Kamila Magálová
Tri dni v kóme! Magálová medzi životom a smrťou: Desivý hlas ma privolal späť. Čo jej povedal?
Domáci prominenti
Smutná správa zo sveta
Smutná správa zo sveta šoubiznisu: Zomrel scenárista Simpsonovcov Dan McGrath (†61)!
Zahraniční prominenti
Juraj Bača
Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kniežací palác v Monaku:
Kniežací palác v Monaku: Kvôli kliatbe vraj jeho obyvatelia nemajú šťastie v láske
dromedar.sk
FOTO Našli ste v domácnosti
Našli ste v domácnosti TOHTO strieborného chrobáka? Pripravte sa na skryté škody za TISÍCE eur!
Zaujímavosti
Laurence Watkins
Muž z Nového Zélandu má meno dlhšie ako ROMÁN: Viac než dve tisícky slov! Skúsite si ho vysloviť nahlas?
Zaujímavosti
Šperk, ktorý prežil Waterloo:
Šperk, ktorý prežil Waterloo: Brošňa francúzskeho cisára vydražená za milióny! FOTO POZRITE na tú nádheru
Zaujímavosti

Dobré správy

Riešite hypotéku, transakčnú daň
Riešite hypotéku, transakčnú daň alebo potrebujete požičať? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk

Ekonomika

Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Tri kolá konsolidácie a stále málo? Zamestnávatelia majú pre vládu jasný odkaz!
Tri kolá konsolidácie a stále málo? Zamestnávatelia majú pre vládu jasný odkaz!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)

Šport

Slovákov čaká súboj o všetko! Kde sledovať zápas roka, keď ho Šport STVR nevysiela?
Slovákov čaká súboj o všetko! Kde sledovať zápas roka, keď ho Šport STVR nevysiela?
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Arsenale nepotrebný, v Porte oporou: Bývalý hráč Žiliny a Podbrezovej prežíva najlepšie obdobie kariéry
V Arsenale nepotrebný, v Porte oporou: Bývalý hráč Žiliny a Podbrezovej prežíva najlepšie obdobie kariéry
Ostatné
Športovú rodinu zasiahla tragédia: Náhla smrť olympijskej šampiónky, zdrvujúce slová jej matky
Športovú rodinu zasiahla tragédia: Náhla smrť olympijskej šampiónky, zdrvujúce slová jej matky
Parašport
Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Kariera.sk TS
10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
KarieraInfo.sk
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Kedy začať piecť na Vianoce: Prehľad, ako to zvládnuť bez stresu
Kedy začať piecť na Vianoce: Prehľad, ako to zvládnuť bez stresu
Rady a tipy
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy

Technológie

Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Odborníci varujú pred potenciálne nebezpečnou aplikáciou v Samsungoch. Nedá sa odstrániť a v systéme je dobre skrytá
Bezpečnosť
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Ako sa z najväčšej konšpirácie stala realita: Niečo sa deje s internetom. Umiera pred našimi očami a my sa len prizeráme
Hoaxy
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
Google práve priniesol päť noviniek do Gemini Live, ktoré zmenia to, ako používaš telefón. Už to nie je len o poveloch
Android
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
AI ti môže rozbiť vzťah skôr, než si to všimneš. Psychológovia varujú pred novou formou nevery
Správy

Bývanie

Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime

Pre kutilov

Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď seriál pripomína minulosť: Sľub ako zrkadlo socialistickej éry oživuje zabudnuté rituály
Slovenské celebrity
Keď seriál pripomína minulosť: Sľub ako zrkadlo socialistickej éry oživuje zabudnuté rituály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Klamať sa učili už
Domáce
Klamať sa učili už deti! V školskej aplikácii EduPage sa objavil netradičný oznam: Hovorí o živote pred 1989
Šokujúci prípad zo Švajčiarska:
Zahraničné
Šokujúci prípad zo Švajčiarska: Slovák mal viesť sieť mužskej nútenej prostitúcie! Obete boli z celého sveta
Neskutočná DRZOSŤ: V Petržalke
Domáce
Neskutočná DRZOSŤ: V Petržalke úradovali zlodeji bicyklov, drsné tváre priamo pri čine zachytila kamera!
MIMORIADNE Horí bytový dom:
Domáce
MIMORIADNE Horí bytový dom: Hlásia viacero zranených, pripravený je aj evakuačný autobus

Ďalšie zo Zoznamu