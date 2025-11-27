Bartek sa pri téme Lučanský úplne opustil: Kolíkovú nazval HYENOU, ostrá odpoveď opozície!

BRATISLAVA - Parlament je neustále zdrojom šokujúcich výmen názorov a tiež kontroverzných situácií. Je však jasné, že len nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a v parlamente sa už riešia urážky, adresované na nežné pohlavie. Šokujúco sa vyjadril poslanec Hlasu-SD Michal Bartek o poslankyni Márii Kolíkovej (SaS).
Bartek najskôr nazval Kolíkovú vo faktickej poznámke "matkou únosu spravodlivosti" v čase, keď sa hovorilo aj o téme úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. "A táto, dovolím si povedať hyena o tom ešte žartovala v televízii v sitkome pre ľudí v Slovenskej televízii žartovala o úmrtí generála Lučanského. Táto ide teba moralizovať?" reagoval Bartek na predrečníka z koalície, pričom sa po tomto jeho výroku spustila vlnka protireakcií opozície.
Pán Bartek, čo si to dovoľujete? Rozhorčila sa Bajo Holečková
Prvou, ktorá sa kolegyne z klubu zastala, bola poslankyňa Martina Bajo Holečková. "Pán Bartek, to čo si dovoľujete takto hovoriť o žene? Už si uvedomte, že ste v Národnej rade a nie v krčme a okamžite sa pani poslankyni Kolíkovej ospravedlňte," umravnila Barteka poslankyňa SaS.
Neakceptovateľné a odporné, reaguje Korčok
Bývalý nominant na ministra zahraničných vecí za SaS Ivan Korčok sa tiež zastal svojej niekdajšej kolegyne z vlády a slová Barteka označil za "neakceptovateľné a odporné". "V pondelok sme si pripomenuli Deň boja proti násiliu na ženách. No toto nemôže byť téma jedného dňa v roku, jedného príspevku na sociálnych sieťach, jednej oranžovej stužky. Toto je realita, ako sa mnohé ženy na Slovensku cítia každý deň," napísal Korčok.
Ukázali, ako si v koalícii predstavujú kultúru, reaguje exministerka
Na konci dňa zareagovala aj adresátka samotného Bartekovho výroku, poslankyňa Kolíková. Tá len dodala, že už vidí, ako si "v koalícii predstavujú kultúru". "Hneď ráno som si od ministra vnútra Šutaja Eštoka vypočula množstvo urážok a klamstiev namiesto protiargumentov. Poslanec Hlasu ma v reakcii na to verejne, v pléne, pred zrakom verejnosti označil za hyenu. Neskôr poslanec Glück v diskusnej relácii využil každý moment na osobný útok voči mojej osobe. Všetko preto, lebo som si dovolila byť kritická voči vláde," popísala svoj deň Kolíková.
"Nemusíme spolu súhlasiť a áno, aj tvrdá debata patrí do politiky, no diskusia musí mať hranice slušnosti a určitú mieru vzájomného rešpektu," uzavrela.
Čo na to Bartek?
Bartek neskôr svoje slová pre redakciu Startitup vysvetľoval a vraj boli vytrhnuté z kontextu. "Mrzí ma, že pani Kolíková celú situáciu vytrháva z kontextu. A aj toto moje vyjadrenie prosím naozaj brať striktne v tom kontexte, ktorý som povedal, kde som hovoril, že len hyena si dokáže robiť srandu z úmrtia generála Lučanského v sitkome slovenskej televízie," uviedol.