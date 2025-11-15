Gröhling deň po statuse Šutaja Eštoka o Kmecovi povedal, že mu vybuchla hlava: Vraj majú ísť podať demisiu spoločne

BRATISLAVA - Opozičné strany SaS a PS sa v sobotu zhodli, že vicepremiér pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) vo funkcii musí skončiť, no na rade sú podľa nich aj ďalší ministri vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ako prvý by podľa opozície mal byť odvolaný minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) za dvojmiliardový záchrankový tender. Strany to uviedli na tlačových konferenciách v reakcii na vyjadrenie premiéra, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmeca odvolal.
Ak padol Kmec, má padnúť aj Šaško, myslí si PS
„Vyzývam ministra Šutaja Eštoka, ale aj premiéra Fica, aby stáli za svojimi slovami, ktoré včera (14. 11.) napísali po sociálnych médiách, aby sa vyrovnali s ministrom Šaškom, pretože dnes už je každému na Slovensku jasné, že ak skončil Kmec, tak musí skončiť aj Šaško,“ povedal poslanec Národnej rady SR za PS Oskar Dvořák.
Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok napísal na sociálnej sieti, že Kmec prevzal osobnú zodpovednosť už pri samotnom vzniku pochybností. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zasa na sociálnej sieti zdôraznil, že nedovolí, aby jeho vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Cieľom PS je chrániť verejné zdroje
Poslanec PS Ján Hargaš dodal, že nejde o Kmeca, ale cieľom PS je chrániť verejné zdroje. „Čiže odstúpenie ministra je minimum, čo sa má stať,“ povedal Hargaš. „My túto kauzu dotácií dohráme až do konca, budeme ju sledovať, budeme pozorne zbierať ďalšie informácie, budeme ich prinášať verejnosti,“ dodal.
Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že je veľmi sporné, akým spôsobom Kmec odstúpi. Podľa šéfa SaS mal premiér takto promptne konať pri ministroch Šaškovi alebo pri Jozefovi Rážovi (nominant Smer-SD). Fico podľa neho potreboval prekryť súčasnú situáciu. „Tiež by som sa chcel vyjadriť k statusu pána Šutaja Eštoka, lebo mi včera večer vybuchla hlava, keď som si prečítal tento status. Normálne som nechápal - pán minister Šutaj Eštok prijal demisiu člena vlády, tak si už myslí, že je prezidentom v tejto krajine,“ dodal Gröhling.
Odvolanie nestačí, pôjde trestné oznámenie
Poslankyňa za opozičný klub Slovensko - Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že odvolať Kmeca nestačí. Už uzatvorené zmluvy podľa nej treba vypovedať, poskytnuté peniaze vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. „Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Remišová. Poslankyňa vyzvala premiéra a prezidenta, aby sa nesnažili dosadiť za nástupcu Kmeca človeka, ktorý bude opäť fungovať ako stranícka „peňaženka“ Hlasu-SD na úkor obyčajných ľudí.