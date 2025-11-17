Hnutie Slovensko hovorí o potrebe spojenia opozície a pozýva PS na zhromaždenie

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko si myslí, že opozícia by mala byť na zhromaždeniach k 17. novembru spojená. Upozorňuje na to, že viaceré strany prijali pozvanie na protesty, ktoré organizuje, no hnutie PS sa mu neozvalo. Vyzýva ho preto, aby zahodilo pýchu a jeho zástupcovia na zhromaždeniach vystúpili. Uviedlo to v stanovisku, ktoré poskytol jeho hovorca Matúš Bystriansky.
Výzva na zjednotenie opozície
„Ľudia chcú dnes vidieť spojenú opozíciu. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) bez hanby rozkladá právny štát, potláča slobodu a každým dňom bezohľadne uťahuje ľuďom opasky, pričom sebe nadeľujú dvojnásobné platy či doživotné renty. Ľudia, ktorí na Slovensku žijú, pracujú a veria v budúcnosť, potrebujú vidieť jeden jasný signál - že strany demokratickej opozície vedia prekonať vlastné tiene a dokážu sa v rozhodujúcej chvíli zjednotiť,“ skonštatovalo.
archívne video
Hnutie Slovensko opätovne pozvalo PS na protesty, ktoré organizuje. Vyzvalo ho, aby zahodilo pýchu, odložilo bokom osobné animozity a prestalo stavať vlastné ego nad osud krajiny. „Našou povinnosťou nie je hrať stranícke hry, ale brániť ľudí, ktorým Fico siaha na spravodlivosť, práva aj slobodu,“ dodalo.
Remišová o potrebe spájania demokratov
Aj poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyhlásila, že pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu treba spojiť demokratické sily v boji za právny štát. „Náš veľký sviatok demokracie si opäť pripomíname v tieni extrémneho tlaku vládnej moci voči právnemu štátu, občianskej spoločnosti či nezávislým médiám. (...) Na morálny, ekonomický a bezpečnostný úpadok, ktorý táto vláda spôsobila, existuje iba jediná zmysluplná odpoveď: spájanie demokratických síl a spoločný tlak na obranu spravodlivosti, zákonnosti a slobody,“ poznamenala.