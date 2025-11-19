Ďalší incident na železnici! Pri Kysaku sa poškodila koľaj, dopravu museli prerušiť

KYSAK - Na východnom Slovensku došlo v stredu dopoludnia k ďalšiemu incidentu na železničnej trati. V úseku medzi stanicami Kysak a Malá Lodina sa poškodila železničná infraštruktúra, malo dôjsť k lomu koľaje. Incident spôsobil dočasné prerušenie železničnej prepravy v danom úseku.
O incidente píšu tvnoviny.sk, ktorej to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková. O 10.39 h bola na východnom Slovensku prerušená doprava aj v úseku Malá Lodina – Kysak z dôvodu lomu koľajnice na 1. traťovej koľaji," uviedla. Poruchu následne v krátkom čase odstránili a železničnú dopravu obnovili o 12.10 hodine. "Vlaky prechádzajú rýchlosťou 100 km/h," dodáva.
Medzi najbežnejšie príčiny lomov koľajníc patria nízke teploty a mrazivé počasie. Či práve tieto klimatické podmienky zapríčinili incident v danom zatiaľ nie je známe. V stredu ráno okrem toho došlo aj k vykoľajeniu osobného vlaku na vlakovej stanici v Košiciach, kvôli čomu sa poškodilsto metrov dlhý úsek trate.