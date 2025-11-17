Požiar osobného motorového vozidla v Ružomberku spôsobil škodu 100-tisíc eur

Požiar motorového vozidla v Ružomberku. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
RUŽOMBEROK - Požiar osobného motorového vozidla 15. novembra v Ružomberku spôsobil majiteľovi priamu materiálnu škodu približne 100.000 eur. Pri požiari na Textilnej ulici zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Ružomberku. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar motorového vozidla v Ružomberku. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla. „Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlakový prúd. Po uhasení bolo požiarisko skontrolované termokamerou,“ priblížili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.