Porucha vykurovania spôsobila v Pustých Sadoch škodu 60-tisíc eur: Hasiči zabránili väčšej tragédii

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
PUSTNÉ SADY - Hasiči zasahovali v utorok predpoludním pri požiari garáže v obci Pusté Sady v okrese Galanta. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa požiar rozšíril iba na garáž a časť zaparkovaného vozidla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
„Poruchou vykurovacieho telesa vznikla majiteľovi škoda odhadnutá na sumu 60.000 eur,“ priblížila Košťálová. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Serede, Galanty, Trnavy a Hlohovca. Tiež dobrovoľné hasičské zbory obcí Pata a Dvorníky.