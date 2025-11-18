Požiar rodinného domu v Kazachstane si vyžiadal 12 obetí: Deväť detí zomrelo v plameňoch

ASTANA - Dvanásť ľudí vrátane deviatich detí zahynulo v noci pri požiari rodinného domu v malej dedine na juhu Kazachstanu, uviedla v utorok kazašská tlačová agentúra Tengrinews. Z horiacej budovy sa záchranárom podarilo vyslobodiť tri osoby v bezvedomí, uviedli záchranné zložky. Informuje o tom agentúra DPA.
K incidentu došlo v Algabase, odľahlej dedine v Almatskej oblasti na krajnom juhu krajiny. Plamene tam údajne pohltili dvojposchodovú obytnú budovu, v ktorej sa údajne počas požiaru podľa miestnych obyvateľov nachádzalo po oslave množstvo ľudí.
Hasičom sa oheň napokon podarilo uhasiť a vyšetrovatelia súčasne zisťujú príčinu tragédie. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vyjadril sústrasť pozostalým a prisľúbil podporu rodinám obetí nešťastia.