Pokus na českej základnej škole dopadol zle! Vypukol požiar, popálili sa dve deti

PRAHA - Na základnej škole v Hradci Králové sa vo štvrtok popoludní počas záujmového krúžku popálili dve deti a jedna dospelá osoba. Na mieste zasahovala polícia spolu so záchranármi a hasičmi, uviedla polícia na sociálnej sieti X. Podľa servera iDNES.cz došlo počas chemických pokusov na krúžku k explózii, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Počas školskej aktivity na jednej zo základných škôl v Hradci Králové došlo k úrazu troch osôb. Ide o termické poranenia jednej dospelej osoby a dvoch neplnoletých,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva štandardné procesné úkony a zisťuje okolnosti. Podľa servera iDNES.cz sa počas záujmového krúžku vznietila prchavá látka a nasledoval výbuch. Nahlásený požiar bol po príjazde hasičov podľa ich slov už zlikvidovaný.
Zdravotnícka záchranná služba (ZZS) Královohradeckého kraja na sieti X spresnila, že dospelú osobu ponechala po ošetrení na mieste, jeden detský pacient bol transportovaný do nemocnice v Hradci Králové a druhý letecky prepravený do popáleninového centra Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. „Vzhľadom na ich vek sa k rozsahu poranení nebudeme viac vyjadrovať,“ dodali záchranári.