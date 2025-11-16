KDH posiela odkaz pri výročí Nežnej revolúcie: Sloboda nie je samozrejmosť

BRATISLAVA - Odkaz 17. novembra nás zaväzuje chrániť pravdu, slobodu a dôstojnosť človeka. Je pripomienkou toho, že sloboda nepadá z neba a vyžaduje občiansku odvahu, pravdivosť, dialóg a ochotu pracovať pre dobro krajiny. Uviedlo to opozičné KDH pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie a pondelkového (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu.
„V novembri 1989 vyšli do ulíc ľudia všetkých generácií, vedení túžbou po slobode, vernosťou pravde a osobnou odvahou. Tisíce príbehov sa vtedy spojili do spoločného rozhodnutia zmeniť dejiny poznačené komunizmom. Či už to bola tichá sviečka v roku 1988 alebo štrngajúce kľúče o rok neskôr, všetci sme hľadali pravdu a chceli sme slobodne dýchať. Naša vernosť tejto pravde má zostať svetlom aj dnes, keď slobodu opäť ohrozujú viditeľné aj skryté hrozby,“ vyhlásil líder KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský.
Kresťanskí demokrati zároveň vyjadrili úctu všetkým, ktorí niesli riziko zápasu za slobodu. Pripomenuli, že KDH ako najstaršie demokratické hnutie stálo pri zrode zmien. „Sloboda znamená žiť podľa svojho presvedčenia, vyjadriť ho bez strachu a niesť zaň zodpovednosť. Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nikdy nebola samozrejmosťou a že musíme pamätať na tých, ktorí za ňu platili svojou odvahou a obetami počas totality,“ skonštatoval podpredseda hnutia a poslanec Marián Čaučík.
KDH mieni, že odkaz 17. novembra nás volá postaviť sa proti klamstvám, korupcii a chaosu. „Ktoré dnes ohrozujú našu slobodu. Sloboda zomiera, keď mlčíme pri nespravodlivosti a keď sa zmierime s morálnym a spoločenským úpadkom. Preto máme povinnosť chrániť pravdu, charakter a pravidlá, na ktorých stojí naša demokracia,“ dodal predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík. Kresťanskí demokrati avizovali, že si 17. november pripomínajú na rôznych podujatiach po celom Slovensku. „Osobitná spomienka KDH bude v pondelok 17. novembra o 15.30 h pri Pamätníku obetí komunistického režimu na cintoríne vo Vrakuni,“ avizovali.