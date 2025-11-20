KDH navrhuje rozšíriť zodpovednosť štátu za škody na všetkých domestikovaných zvieratách a včelích produktoch

BRATISLAVA - Zodpovednosť štátu za škody na zvieratách by sa mohla rozšíriť na všetky domestikované živočíchy, nielen na vybrané. Takisto by sa mohla rozšíriť zodpovednosť štátu za škody spôsobené aj na spoločenských plemenách psov a poľovných psoch a aj na ušlej produkcii medu a iných včelích produktov. Navrhuje to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Čaučík za KDH, ktorý predložil do parlamentu novelu zákona o ochrane prírody a krajiny.
Čaučík chce svojím návrhom odstrániť zaťaženie obyvateľov. „Návrhom zákona sa sleduje potreba prehodnotenia zákonom stanoveného majetku, za poškodenie ktorého je možné poskytnutie finančnej náhrady, a to tak, aby tento zákonom stanovený majetok reflektoval súčasný zvyšujúci sa trend spôsobených škôd, ako aj ich rozsah,“ napísal poslanec v dôvodovej správe k návrhu.
Navrhol preto rozšíriť zodpovednosť štátu za škody spôsobené na všetkých domestikovaných živočíchoch, nielen na vybraných, ako je to v súčasnosti. Rozšíriť navrhuje aj zodpovednosť štátu za škody spôsobené na spoločenských plemenách psov a poľovných psoch aj na ušlej produkcii medu, iných včelích produktov a hmotnom majetku zabezpečujúcom ochranu včelstiev, včelárskych zariadení, produkcie medu a iných včelích produktov. Rozšíriť by sa podľa návrhu mala takisto zodpovednosť štátu za škody spôsobené aj na pozberaných a na poli ponechaných poľných plodinách. Navrhuje zároveň spresniť podmienky uplatnenia náhrady škody na poľných plodinách, drevinách, lesných porastoch alebo poľovnej raticovej zveri. Čaučík navrhuje účinnosť novely od 1. marca 2026.