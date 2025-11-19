Reakcia Ministerstva spravodlivosti na nárast drobných krádeží je podľa KDH neskorá a neefektívna

BRATISLAVA - Reakcia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na masívny nárast drobných krádeží je neskorá a neefektívna. Vyhlásil to v reakcii na novelu Trestného zákona podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas. Úpravy Trestného zákona sú podľa neho len dôsledkom zle nastavenej trestnej politiky vlády, ktorej hlavným cieľom „nebolo riešiť kriminalitu, ale zahojiť svojich ľudí“.
Karas pripúšťa, že návrat opakovanej recidívy pri drobných krádežiach do režimu Trestného zákona síce nie je systematickým riešením, no v súčasnej situácii ide o jediné okamžite realizovateľné opatrenie. „Je to núdzový krok, nie koncepčná politika. Vznikol preto, lebo vláda nemá kapacitu predložiť kvalitné a odborné riešenia,“ skonštatoval v stanovisku, ktoré poslalo komunikačné oddelenie KDH. Verejne dostupné dáta podľa Karasa jednoznačne ukazujú na rast kriminality, no vláda varovania z obcí, miest, obchodov aj od samotných občanov dlhodobo ignorovala.
KDH oceňuje trestnoprávny postih za odmietnutie obecnej práce
Podpredseda KDH zároveň ocenil, že ministerstvo chce prísť aj s trestnoprávnym postihom v prípade odmietnutia výkonu drobných obecných prác páchateľmi priestupkov. „Toto opatrenie sme v KDH v posledných týždňoch aj navrhovali, preto oceňujem, že to ministerstvo bude realizovať,“ vyhlásil.
Vláda schválila v stredu novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.