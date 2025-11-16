Prezident ocenil Deň odprosenia: Zdôraznil pokoj, dôveru a obnovu vzťahov

BRATISLAVA - Deň odprosenia priniesol silné duchovné aj spoločenské posolstvo, zdôrazňujúce význam pokoja, dôvery a obnovy vzťahov v slovenskej spoločnosti. Atmosféra podujatia pripomenula dôležitosť vzájomného rešpektu, porozumenia a citlivého prístupu k zraneniam z minulosti, ktoré stále ovplyvňujú náš život aj život celej spoločnosti. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý sa v nedeľu zúčastnil na Dni odprosenia v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.
Stretnutie zároveň podľa hlavy štátu ukázalo, že téma zmierenia presahuje hranice vierovyznania a môže byť inšpiráciou pre každého, kto vníma hodnotu jednoty a spoločného dobra. „Zúčastnené cirkevné spoločenstvá tak prezentovali príklad spolupráce, ktorý môže byť inšpiratívny aj v občianskom a verejnom prostredí,“ dodal Pellegrini.
VIDEO
Deň odprosenia sa uskutočnil formou ekumenickej bohoslužby pokánia a prosby o odpustenie na pozvanie košického arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera. Podujatie, pripravované pri príležitosti jubilejného roka, vzniklo v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.