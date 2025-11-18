Peter Pellegrini na dnešnom stretnutí rokoval s veľvyslancami EÚ: Zdôraznil úlohu Slovenska

BRATISLAVA - Priority dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, aktuálne výzvy a perspektívy Slovenska v rámci európskej politiky boli témami utorkového stretnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho s veľvyslancami členských štátov Európskej únie (EÚ) pôsobiacich na Slovensku. Hlava štátu v diskusii poukázala na aktívnu účasť Slovenska pri formovaní európskych politík.
Pellegrini skonštatoval, že končiacemu sa dánskemu predsedníctvu v Rade EÚ sa podarilo naplniť ciele. „Stanovili si tri dôležité priority: urobiť Európu bezpečnejšou, zelenšou a konkurencieschopnejšou. V ťažkých časoch to zvládli dôstojne a vecne,“ uviedol prezident SR. Pripomenul, že dánske predsedníctvo bolo v období pokračujúcej vojny na Ukrajine, zvýšeného geopolitického napätia a tlaku na odolnosť EÚ. „Diskutovali sme nielen o vojne na Ukrajine či globálnej situácii, ale najmä o tom, čo ľudia prežívajú doma: rast cien energií a potravín, tlak na rodinné rozpočty a obavy, či si európske firmy udržia výrobu a pracovné miesta v Európe,“ dodal prezident.
Zdôraznil, že Slovensko zostáva pragmatickým, ale aktívnym členom EÚ a pokračuje v presadzovaní svojich záujmov najmä v energetike, obrane a konkurencieschopnosti. „Slovensko má potenciál byť súčasťou sebavedomej Európy, ktorá nielen reaguje na rozhodnutia iných, ale vie presadzovať svoje záujmy,“ uviedol. Dodal, že SR pokračuje vo svojej zodpovednej a aktívnej účasti na formovaní európskych politík.
Pellegrini na stretnutí s veľvyslancami členských štátov EÚ zároveň upozornil na spoločnú výzvu, ktorou je zvýšenie významu a potenciálu únie v globálnom prostredí. „Urobiť z EÚ silného hráča, ktorý nielen dobieha USA a Čínu, ale aj spoluvytvára pravidlá hry. A to tak, aby tým netrpeli ani bežní ľudia, ani naše firmy,“ poznamenal.