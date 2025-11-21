Prezident Pellegrini verí vo vládu pri obhajobe novely ústavy pred Európskou komisiou

BRATISLSVA - Prezident SR Peter Pellegrini verí, že slovenská vláda úspešne obháji novelu Ústavy SR v procese infringementu Európskej komisie tak, aby neboli ohrozené slovenské národnoštátne záujmy ani v oblasti národnej zvrchovanosti, ani v oblasti využívania prostriedkov z európskych fondov. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Slovensko je stabilným a zodpovedným členom Európskej únie, ktorý má právo na svoje zvrchované postoje, rovnako ako všetky členské štáty Únie,“ doplnil prezident vo svojom vyjadrení.
Eurokomisia v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa EK spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ. Eurokomisii prekáža doplnenie článku 7 Ústavy SR. Pridané ustanovenia podľa nej „umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora“. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii vyhlásil, že k žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania nedôjde a nebude sa meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo.