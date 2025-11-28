Vyobcované mníšky skončili v putách! Sú podozrivé z predaja majetku cirkvi a kultúrnych pamiatok

MADRID - Úrady v Španielsku nakrátko zadržali dve exkomunikované mníšky podozrivé z predaja kultúrnych pamiatok patriacich cirkvi a kláštoru, ktorý odmietajú opustiť. S odvolaním sa na súd v Španielsku o tom v piatok informovala agentúra AFP. Mníšky vlani v manifeste označili pápeža Františka za kacíra.
Tieto dve ženy patria do skupiny deviatich sedevakantistických mníšok z rehole klarisiek vyobcovaných z cirkvi Vatikánom v roku 2024. Sedevakantisti tvrdia, že od Pia XII. je pápežský stolec uprázdnený, lebo jeho súčasní držitelia sa podľa nich odklonili od katolíckej viery. Mníšky však aj po vyobcovaní ostali bývať v kláštore Santa Clara de Belorado, ležiacom asi 50 kilometrov od mesta Burgos, hoci im súd nariadil, aby sa z tohto objektu vysťahovali. Odvolali sa a ich kauza sa stále rieši.
Dve z nich - Laura García de Viedma a sestra Paloma - boli vo štvrtok zadržané pre podozrenie, že sa podieľali na obchodovaní s náboženskými predmetmi pochádzajúcimi z kláštora. Vo väzbe sa ocitol aj starožitník, ktorý od nich tieto predmety údajne odkúpil. Súd prvého stupňa v meste Briviesca v piatok nariadil predbežné prepustenie všetkých troch osôb. „Nespáchali sme žiadny zločin a nemáme čo skrývať,“ uviedla jedna z mníšok vo videu zverejnenom na svojom účte na platforme Instagram.
Mníšky v manifeste útočili na pápeža Františka
Piatkové oznámenie súdu predstavuje nový zvrat v konflikte medzi exkomunikovanými mníškami a katolíckou cirkvou, ktorý púta pozornosť španielskej verejnosti. Na jar 2024 zverejnili mníšky manifest, v ktorom označili pápeža Františka za heretika a uzurpátora Petrovho stolca. Zároveň sa sťažovali na údajnú perzekúciu zo strany vedenia rehole, ktoré podľa nich zmarilo ich plán na získanie iného kláštora v Baskicku.
Kritizovali tiež „doktrinálny chaos“ vo Vatikáne a vyhlásili, že sa podriadia exkomunikovanému kňazovi Pablovi de Rojas Sánchez-Francovi. Tento kňaz, zakladateľ Pobožnej únie svätého Pavla apoštola, sa hlási k sedevakantizmu. V roku 2019 tohto kňaza z katolíckej cirkvi vylúčil arcibiskup Burgosu.