Slovensko podľa Kollára zaplatilo vyše 4 miliárd eur na pomoc Ukrajine: Našim rodinám vraj vláda bierie stovky eur

BRATISLAVA – Slovensko od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine zaplatilo 4,68 miliardy eur na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom. Podľa renomovaného nemeckého inštitútu IFW Kiel* patríme medzi päť najväčších prispievateľov na svete – hneď po Poľsku, Lotyšsku, Estónsku a Bulharsku. A to v čase, keď vláda Roberta Fica vyberá rodinám s deťmi, pracujúcim, seniorom, slovenským živnostníkom a firmám stále viac z peňaženiek.
Tieto výdavky na Ukrajinu a Ukrajincov predstavujú 4,57 % slovenského HDP (počítané na základe roku 2021). Viac než 80 % tejto sumy, takmer 4 miliardy eur, sme pritom zaplatili ako výdavky spojené s ukrajinskými utečencami. Na samotnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc pripadlo spolu 700 miliónov eur, z čoho až 690 miliónov tvorila vojenská pomoc – zbrane, munícia, stíhačky MiG, systém S-300, výcvik a ďalšia obranná podpora.
„Slovensko tak pomáha Ukrajine v pomere k svojej veľkosti násobne viac než väčšina štátov západnej Európy. Pre porovnanie: Nemecko dalo 1,81 % HDP, Francúzsko 0,49 %, Veľká Británia 0,85 % a Rakúsko 0,91 %. Slovensko pomáha Ukrajine 2,5-násobne viac ako Nemecko a deväťnásobne viac ako Francúzsko, ak pri prepočte zohľadníme veľkosť a silu ekonomiky,“ hovorí Martin Halás.
archívne video
„To všetko však má svoju cenu. Tieto peniaze chýbajú slovenským rodinám s deťmi, pracujúcim, seniorom, živnostníkom a firmám. Keby Slovensko nezaplatilo 4,68 miliardy eur na pomoc Ukrajine a Ukrajincom, mohli sme zdvojnásobiť investície do rodinnej politiky, znížiť dane, pomôcť slovenským podnikateľom či zvýšiť dôchodky. To urobíme my v hnutí Právo na pravdu – bude to jedna zo zmien slovenskej politiky. Za tieto peniaze sme mohli zrekonštruovať školy, škôlky, nemocnice či postaviť byty pre mladé rodiny. Zvýšiť daňový bonus alebo poskytnúť dotáciu na kúpu či obnovu bývania. Toto všetko budeme robiť pre slovenské rodiny s deťmi,“ hovorí Zoroslav Kollár.
„Za tieto peniaze sme mohli pomôcť aj pracujúcim či seniorom. Nezabúdame ani na slovenských živnostníkov a slovenské malé a stredné firmy. Premiér Robert Fico dehonestoval viac ako 200-tisíc živnostníkov, že neplatia dane. My im naopak pomôžeme. Slovensko je a bude u nás v hnutí Právo na pravdu vždy na prvom mieste,“ dodáva Martin Halás.
Kollár žiada zmenu politiky
„Ak by sme týchto 4,68 miliardy eur rozdelili medzi všetky slovenské domácnosti, každá by dostala v priemere 2 340 eur. Rodiny s deťmi mohli dostať 3 000 eur a každý senior či pracujúci 1 000 eur. To by im nahradilo zdražovanie a všetko, čo im Ficova vláda zobrala z peňaženiek. Slovensko je krajina, ktorá Ukrajine pomáha. Ale každá pomoc má mať hranice. Nemôžeme donekonečna platiť za vojnu, ktorá nie je naša. Nemôžeme sa starať o iných, kým sa nepostaráme o vlastných. Slovenský občan, slovenský pracujúci, slovenská rodina, slovenský senior, slovenská firma a živnostník musia mať prednosť. Je čas prestať s politikou, ktorá oslabuje vlastný národ v mene cudzej vojny. Je čas, aby Slovensko pomáhalo najprv Slovákom. Preto idem zmeniť politiku,“ uzatvára Zoroslav Kollár.
*Zdroj: IFW Kiel – Ukraine Support Tracker; údaje OECD a UNHCR, k 14. októbru 2025. Celková pomoc Slovenska Ukrajine a Ukrajincom: 4,68 miliardy eur (4,57 % HDP).