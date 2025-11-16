Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Slovensko podľa Kollára zaplatilo vyše 4 miliárd eur na pomoc Ukrajine: Našim rodinám vraj vláda bierie stovky eur

predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár Zobraziť galériu (2)
predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA – Slovensko od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine zaplatilo 4,68 miliardy eur na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom. Podľa renomovaného nemeckého inštitútu IFW Kiel* patríme medzi päť najväčších prispievateľov na svete – hneď po Poľsku, Lotyšsku, Estónsku a Bulharsku. A to v čase, keď vláda Roberta Fica vyberá rodinám s deťmi, pracujúcim, seniorom, slovenským živnostníkom a firmám stále viac z peňaženiek.

Tieto výdavky na Ukrajinu a Ukrajincov predstavujú 4,57 % slovenského HDP (počítané na základe roku 2021). Viac než 80 % tejto sumy, takmer 4 miliardy eur, sme pritom zaplatili ako výdavky spojené s ukrajinskými utečencami. Na samotnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc pripadlo spolu 700 miliónov eur, z čoho až 690 miliónov tvorila vojenská pomoc – zbrane, munícia, stíhačky MiG, systém S-300, výcvik a ďalšia obranná podpora. 

„Slovensko tak pomáha Ukrajine v pomere k svojej veľkosti násobne viac než väčšina štátov západnej Európy. Pre porovnanie: Nemecko dalo 1,81 % HDP, Francúzsko 0,49 %, Veľká Británia 0,85 % a Rakúsko 0,91 %. Slovensko pomáha Ukrajine 2,5-násobne viac ako Nemecko a deväťnásobne viac ako Francúzsko, ak pri prepočte zohľadníme veľkosť a silu ekonomiky,“ hovorí Martin Halás.

archívne video

Tlačová konferencia strany Právo na Pravdu na tému „Vláda mafie na Slovensku – pokračovanie príbehu“ (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„To všetko však má svoju cenu. Tieto peniaze chýbajú slovenským rodinám s deťmi, pracujúcim, seniorom, živnostníkom a firmám. Keby Slovensko nezaplatilo 4,68 miliardy eur na pomoc Ukrajine a Ukrajincom, mohli sme zdvojnásobiť investície do rodinnej politiky, znížiť dane, pomôcť slovenským podnikateľom či zvýšiť dôchodky. To urobíme my v hnutí Právo na pravdu – bude to jedna zo zmien slovenskej politiky. Za tieto peniaze sme mohli zrekonštruovať školy, škôlky, nemocnice či postaviť byty pre mladé rodiny. Zvýšiť daňový bonus alebo poskytnúť dotáciu na kúpu či obnovu bývania. Toto všetko budeme robiť pre slovenské rodiny s deťmi,“ hovorí Zoroslav Kollár. 

„Za tieto peniaze sme mohli pomôcť aj pracujúcim či seniorom. Nezabúdame ani na slovenských živnostníkov a slovenské malé a stredné firmy. Premiér Robert Fico dehonestoval viac ako 200-tisíc živnostníkov, že neplatia dane. My im naopak pomôžeme. Slovensko je a bude u nás v hnutí Právo na pravdu vždy na prvom mieste,“ dodáva Martin Halás. 

Kollár žiada zmenu politiky

„Ak by sme týchto 4,68 miliardy eur rozdelili medzi všetky slovenské domácnosti, každá by dostala v priemere 2 340 eur. Rodiny s deťmi mohli dostať 3 000 eur a každý senior či pracujúci 1 000 eur. To by im nahradilo zdražovanie a všetko, čo im Ficova vláda zobrala z peňaženiek. Slovensko je krajina, ktorá Ukrajine pomáha. Ale každá pomoc má mať hranice. Nemôžeme donekonečna platiť za vojnu, ktorá nie je naša. Nemôžeme sa starať o iných, kým sa nepostaráme o vlastných. Slovenský občan, slovenský pracujúci, slovenská rodina, slovenský senior, slovenská firma a živnostník musia mať prednosť. Je čas prestať s politikou, ktorá oslabuje vlastný národ v mene cudzej vojny. Je čas, aby Slovensko pomáhalo najprv Slovákom. Preto idem zmeniť politiku,“ uzatvára Zoroslav Kollár. 

*Zdroj: IFW Kiel – Ukraine Support Tracker; údaje OECD a UNHCR, k 14. októbru 2025. Celková pomoc Slovenska Ukrajine a Ukrajincom: 4,68 miliardy eur (4,57 % HDP).

Viac o téme: PomocFinancieUtečenecKritikaUkrajinaZoroslav KollárPrávo na pravdu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

PRIESKUM poriadne zamiešal karty:
PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Hlas-SD už zaostáva, Demokrati a Zoroslav Kollár majú dôvod na radosť
Domáce
Denisa Saková
Sakovej veterné zóny vyvolali odpor samospráv: Opozícia hovorí o netransparentnom projekte
Domáce
Zoroslav Kollár
Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu
Domáce
Kollár zaútočil na Matoviča:
Kollár zaútočil na Matoviča: Vraj budoval svoju mafiu, spomenul aj Lipšica! Reaguje prokurátor aj ÚIS
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trénerka Iuventy Michalovce Patrícia Wollingerová po výhre s holandským H.V. Quintus
Trénerka Iuventy Michalovce Patrícia Wollingerová po výhre s holandským H.V. Quintus
Zoznam TV
Krušné chvíle v Pečie celé Slovensko: Juraj Bača sa postaral o drámu... Pekárka SKRÍKLA od hrôzy!
Krušné chvíle v Pečie celé Slovensko: Juraj Bača sa postaral o drámu... Pekárka SKRÍKLA od hrôzy!
Prominenti
Painkiller - gameplay
Painkiller - gameplay
GameSite

Domáce správy

Slovensko podľa Kollára zaplatilo
Slovensko podľa Kollára zaplatilo vyše 4 miliárd eur na pomoc Ukrajine: Našim rodinám vraj vláda bierie stovky eur
Domáce
FOTO Nepríjemné prekvapenie pre vodičov:
Nepríjemné prekvapenie pre vodičov: Dramatické zvyšovanie cien palív! Analytik nemá dobré správy, na TOTO sa pripravme!
Domáce
FOTO Kaliňák reaguje na škandál
Kaliňák reaguje na škandál s Epsteinom: TOTO hovorí na Dankovu výzvu, Lajčák nateraz rozhodne neskončí!
Domáce
Vo viacerých slovenských mestách budú spomienkové zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Vo viacerých slovenských mestách budú spomienkové zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Banská Bystrica

Zahraničné

Švajčiarsky minister hospodárstva Guy
Podľa Švajčiarska dohoda so Spojenými štátmi neznamená ústupok Trumpovi ani krok späť v obchodnej vojne.
Zahraničné
Michelin už označuje aj
Michelin už označuje aj skvelé hotely, Chorvátsko ich má desať
dromedar.sk
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izrael posiela OSN jasný signál: Opäť vyjadruje svoj nesúhlas so vznikom Palestínskeho štátu
Zahraničné
ruský raketomet TOS-1A
MIMORIADNY ONLINE Nádej na domov sa blíži! Ukrajina obnoví pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom
Zahraničné

Prominenti

Bolestné priznanie Lady Gaga:
Bolestné priznanie Lady Gaga: Po nakrúcaní filmu Zrodila sa hviezda skončila na psychiatrii!
Zahraniční prominenti
7. kolo šou Pečie
Krušné chvíle v Pečie celé Slovensko: Juraj Bača sa postaral o drámu... Pekárka SKRÍKLA od hrôzy!
Domáci prominenti
Otvorenie nového showroomu v
Otvorenie nového showroomu: Neprehliadnuteľná Simanová, Malchárková a Brnová v PRIESVITNOM!
Domáci prominenti
Justin Bieber v BOLESTIACH
Justin Bieber v BOLESTIACH po desivej nehode: Rozsekal sa na SKATEBOARDE!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí:
STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách
Zaujímavosti
FOTO HRÔZA v reštaurácii: FOTO
HRÔZA v reštaurácii: FOTO Počas búrky rozdrvil BLESK toalety! Zákazník hovorí o zázraku, zachránil ho vraj amulet
Zaujímavosti
Bazény, vyhliadky, záhrady. Toto
Bazény, vyhliadky, záhrady. Toto sú najzaujímavejšie strešné atrakcie sveta
dromedar.sk
Nečakaný luxus za mrežami:
Nečakaný luxus za mrežami: Odsúdení dostali Lego stavebnice za tisíce! Má to vraj znižovať násilie
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)

Šport

HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín: Online prenos z 19. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín: Online prenos z 19. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Brazílska samba za polárnym kruhom! Braathen prepísal históriu, domáci lyžiar šokoval
Brazílska samba za polárnym kruhom! Braathen prepísal históriu, domáci lyžiar šokoval
Lyžovanie
Bratislavské derby rozhodol penaltový gól, Šamorín padol v Košiciach s nováčikom
Bratislavské derby rozhodol penaltový gól, Šamorín padol v Košiciach s nováčikom
MONACObet liga
VIDEO Pokrok je vidieť: Osemnásobný víťaz Svetového pohára oznámil termín návratu na svahy
VIDEO Pokrok je vidieť: Osemnásobný víťaz Svetového pohára oznámil termín návratu na svahy
Lyžovanie

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Bezpečnosť
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Chemikália používaná v domácnostiach celé roky má vážny dopad na vývoj mozgu detí, varuje nová štúdia
Veda a výskum
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Armádne technológie
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Autá

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!

Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chcela som opustiť manžela, ale váhala som: Potom vyslovil tie slová, ktoré mi pomohli definitívne sa rozhodnúť
Láska a sex
Chcela som opustiť manžela, ale váhala som: Potom vyslovil tie slová, ktoré mi pomohli definitívne sa rozhodnúť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nepríjemné prekvapenie pre vodičov:
Domáce
Nepríjemné prekvapenie pre vodičov: Dramatické zvyšovanie cien palív! Analytik nemá dobré správy, na TOTO sa pripravme!
Kaliňák reaguje na škandál
Domáce
Kaliňák reaguje na škandál s Epsteinom: TOTO hovorí na Dankovu výzvu, Lajčák nateraz rozhodne neskončí!
Na bizarné vianočné darčeky
Domáce
Na bizarné vianočné darčeky si dávajte POZOR: Zlaté pravidlo, ktorého sa musíte držať, nepremeškajte TÚTO lehotu
ruský raketomet TOS-1A
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Nádej na domov sa blíži! Ukrajina obnoví pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom

Ďalšie zo Zoznamu