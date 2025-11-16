Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november

BRATISLAVA - Azda viacerí si všimli, že počas posledného týždňa to mal minister životného prostredia Tomáš Taraba a jeho spolupracovníci komplikované. Vchod na rezort mu totiž zablokovali aktivisti Greenpeace a to nahnevalo aj Andreja Danka. Šéf SNS nominanta Tarabu bránil u ministra vnútra, no ten Danka svojím argumentom ešte viac vytočil!

Danko dal najavo svoju nespokojnosť na sociálnej sieti, kde uviedol úryvok z diskusnej relácie portálu eReport. S Tarabom ohľadom blokovania vchodu na ministerstvo životného prostredia aktivistami hovoril telefonicky. Nestačil sa diviť a svoj hnev potom priamo tlmočil ministrovi vnútra a šéfovi koaličného Hlasu-SD. Dankovi totiž prekážalo, že polícia voči demonštrantom nezasiahla a má až pocit, akoby nevládli. Aké však bolo prekvapenie a rozhorčenie šéfa národniarov, keď si vypočul argument Matúša Šutaja Eštoka.

Zablokovaný vchod

"Takto práve pred ministerstvom životného prostredia (..) porušuje asi 10 ľudí zákony SR a odmieta púšťať zamestnancov do práce a obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich nezákonne obmedzili na slobode. Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. Na videu nejaký pán sa rozhodol nepustiť do práce napríklad generálneho riaditeľ sekcie vôd. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci, budú podávať trestné oznámenia a na miesto už je privolaná polícia," napísal ešte začiatkom pracovného týždňa znepokojený minister Tomáš Taraba a pridal aj video z tohto momentu. Nie všetci však vedeli, že sa v ten istý moment obrátil aj na samotného Danka, ktorý bol v šoku.

Polícia bola s demonštrantami až do konca

Danko sa následne v relácii posťažoval, aká bola odpoveď ministra Šutaja Eštoka. Ten síce neriadi priamo políciu, no podľa Danka mal isté kompetencie, aby dal polícii najavo, aby dav rozpustila a odviedla ich spred budovy ministerstva preč. To sa však nestalo a polícia bola ešte niekoľko hodín aj za prítomnosti antikonfliktného tímu na mieste s aktivistami Greenpeace a spred vchodu len tak neodišli.

Odmietali sa vzdať a okrem zablokovania vchodu sa priviazali aj reťazami o ťažké sudy. Prechod do ministerstva síce existoval, no bol z inej strany budovy. "Rešpektujeme ústavné právo občanov na zhromažďovanie, avšak v prípade zistenia protiprávneho konania sme pripravení zákonne zakročiť," napísali v pondelok policajti na sociálnu sieť.

 
 

Danko bol nepríjemne prekvapený postojom ministra vnútra

Predsedovi SNS sa po týchto slovách nechcelo veriť, ako minister vnútra postupuje. Dokonca parafrázoval ministra Richarda Takáča s už dnes ikonickou hláškou tohto týždňa. "Tak vládneme, alebo nevládneme? Máme v rukách moc, alebo nemáme?" spýtal sa Danko.

Na koaličnej rade ma odignorovali

Danko popísal svoju frustráciu a vraj bol až zúfalý. "Človek si pripadá ako idiot, že vám zavolá minister a povie, že nevie sa dostať na ministerstvo. Tak som sa pýtal Eštoka, že 'To čo má byť?'," pokračoval znepokojený Danko. "'A vieš, ide 17. november'," povedal vraj Šutaj Eštok. "Ja vravím, Matúš, ale keby sme my zablokovali ministerstvo za našich čias, tak nás dobijú ja žito," myslí si Danko. "Je to trápne a vyzerá to úplne komicky, keď hovoríme o lexe atentát a že sa nesmie štrajkovať v okolí neviem koľko kilometrov v okolí ministerstva a sa vám nejakí ľudia vo vestách smejú...," vyjadril svoje pocity Danko s tým, že pri takýchto príkladoch vraj ľudia strácajú strach.

Šéf SNS tieto výhrady dokonca predniesol aj na koaličnej rade, pričom táto téma nielenže (podľa jeho slov) nezaujímala Matúša Šutaja Eštoka, ale dokonca ani samotného premiéra Roberta Fica.

