Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Ján Čarnogurský otvorene: Domov z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Ján Čarnogurský
Ján Čarnogurský (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prepustenie Jána Čarnogurského z väznice v bratislavskom Justičnom paláci 25. novembra 1989 prebehlo nečakane, na základe amnestie prezidenta Gustáva Husáka, o ktorú predtým nežiadal. O tom, že ho práve prepustili, nevedel ani jeho advokát či najbližšia rodina. V rozhovore pri príležitosti výročia udalostí zo 17. novembra 1989 to v TASR TV povedal bývalý disident, neskôr zakladateľ KDH a slovenský premiér Ján Čarnogurský.

Husák chcel podľa neho amnestiou oslabiť tlak demonštrácií, ktorý od 17. novembra 1989 kontinuálne narastal. „Prišiel za mnou dozorca, povedal mi, aby som si zobral veci a išiel za ním. Išli sme k riaditeľovi väznice, ktorá sa nachádza v Justičnom paláci v Bratislave. Riaditeľ mi povedal, že som dostal amnestiu, a že môžem ísť domov,“ spomína Čarnogurský.

Spoločenská atmosféra sa podľa neho v priebehu niekoľkých mesiacov, keď bol uväznený, úplne zmenila. „Zobral som si do tašky veci, sadol na električku a išiel domov do Dúbravky. Jeden bod obvinenia proti mne bol, že som v júli 1989 na zhromaždení pri pamätníku Štefánika v Predmieri žiadal slobodné voľby. Keď som išiel domov z väzenia, boli steny domu posprejované nápisom: Žiadame slobodné voľby. Vtedy to už žiadal každý,“ povedal.

Manželka bojovala za jeho prepustenie z väzby

Keď prišiel domov, zistil, že jeho manželka je v Prahe a stále ešte bojuje za jeho prepustenie z väzby. „Nevedela, že ma už pustili. Neskoro večer sa vrátila vlakom domov. Deti boli doma, svokra bola pri deťoch. Pozerali sme televíziu, kde bola diskusia, v ktorej boli aj disidenti, medzi nimi aj Miroslav Kusý, ktorý už bol na slobode,“ spomína Čarnogurský. Spolu s Miroslavom Kusým, Hanou Ponickou, Antonom Seleckým a Vladimírom Maňákom boli uväznení krátko potom, ako v auguste 1989 vyzvali ľudí, aby si počas výročia okupácie z roku 1968 uctili jej obete položením kvetov na miesta, kde zahynuli.

Čarnogurský sa však už roky predtým angažoval najprv ako advokát disidentov a neskôr, keď už nesmel vykonávať advokátsku prax, sa sám stal jedným z disidentov. Spolu s Jánom Langošom sa podieľal napríklad na príprave samizdatu Bratislavské listy. Pri ich distribúcii zasa podľa Čarnogurského hrali dôležitú úlohu ľudia z tajnej cirkvi, ktorá bola na Slovensku najsilnejšou zložkou odporu voči režimu. Obhajoba disidentov v kontexte totalitného režimu bola podľa Čarnogurského komplikovaná, v niektorých prípadoch však bolo možné dosiahnuť miernejší trest. „Keď som niekoho obhajoval, napríklad signatára Charty´77 za to, že podpísal chartu, tak ja som obhajoval na súde, ale zároveň všetky údaje o tom procese, kto je sudca, koho stíhajú a za čo, išli na Západ, do redakcií, povedzme Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky,“ poznamenal Čarnogurský.

Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra patrí všetkým slovenským občanom

Tieto vysielače boli v tom čase v Československu síce zakázané, ale medzi ľuďmi populárne a takto pomáhali vytvárať mediálny tlak na podporu disidentov. „Boli traja sudcovia, z toho iba jeden profesionál a dvaja boli ľudoví sudcovia. V bežných procesoch prišli domov a susedia vôbec nevedeli, čo robili cez deň. Ale v týchto prípadoch vedeli, že aj ich susedia budú vedieť, k čomu sa prepožičali,“ poznamenal Čarnogurský. Prax advokáta bola pre neho do istej miery výhodou aj po uväznení, keďže poznal tak pomery vo väznici, ako aj jej zamestnancov. „Oni ma poznali a ja som poväčšine poznal ich ako advokát, keď som ešte mohol chodiť do väznice navštevovať svojich klientov. Ja som vedel, čo nesmiem robiť, a to som nerobil a oni vedeli, čo si voči mne nemôžu dovoliť,“ spomína na čas strávený za mrežami.

Na otázku, v čom vidí najväčší význam udalostí z novembra 1989, Čarnogurský odpovedá jednoducho, že bol v páde komunistického režimu. Ten podľa neho systematicky porušoval ľudské práva a za Západom zaostával aj sociálne a ekonomicky. Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra podľa Čarnogurského patrí všetkým slovenským občanom, lebo sa doň v roku 1989 postupne zapojili prakticky všetky vrstvy spoločnosti. Novembrové demonštrácie síce podľa neho spustili študenti, ktorí využili fakt, že 17. november je Medzinárodným dňom študentstva, v čase, keď sa on dostal z väzenia, však už na tieto protesty chodili prakticky všetci a študenti na nich boli menšinou. „Aj to hovorí o tom, že už bol naozaj najvyšší čas, aby komunizmus skončil,“ poznamenal Čarnogurský.

Viac o téme: KDHJán ČarnogurskýGustav HusákZakladateľAmnestieVäznica17. november
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Erik Tomáš
Ľudia si pokojne môžu pripomenúť sviatok: Vláda podľa Tomáša nebude 17. novembra zasadať
Domáce
BLACK FRIDAY tak pre
BLACK FRIDAY V NAY so zľavami až 50%. Slováci využívajú nákupný sviatok na rozumné investície
Dobre vedieť
17. november si podľa
17. november si podľa Slovákov zaslúži voľno: PRIESKUM ukázal, že väčšina s vládou nesúhlasí
Domáce
undefined
Zákaz na dojazd v pondelok 17. novembra neplatí: Sviatok už nie je dňom pracovného pokoja
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Policajné zábery z telových kamier odhaľujú napätú atmosféru pri záchranných prácach v Pezinku a nehode vlaku
Policajné zábery z telových kamier odhaľujú napätú atmosféru pri záchranných prácach v Pezinku a nehode vlaku
Správy
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Prominenti
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Prominenti

Domáce správy

Ján Čarnogurský
Ján Čarnogurský otvorene: Domov z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal
Domáce
FOTO Vládneme, alebo nie? Danko
Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november
Domáce
FOTO JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!
Domáce
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Nitra

Zahraničné

Nicolás Maduro
Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
Zahraničné
Tvrdý krok Británie: Obmedzí
Tvrdý krok Británie: Obmedzí sociálne dávky a ochranu pre žiadateľov o azyl
Zahraničné
Po prevrátení člnu s
Po prevrátení člnu s migrantmi pri pobreží Kalifornie hlásia štyri obete
Zahraničné
Dominikánska republika a USA
Dominikánska republika a USA zaistili loď, ktorá údajne pašovala kokaín
Zahraničné

Prominenti

Kristína Kanátová
NOVÝ džob slovenskej herečky: Prestali jej chodiť ponuky... Zamestnala sa ako bežný smrteľník!
Domáci prominenti
Kultová trilógia Fontána pre
Kultová trilógia Fontána pre Zuzanu: Ako dobre ju poznáte? Otestujte sa v našom KVÍZE!
Domáci prominenti
Lisa Bonet
Pamätáte si ju zo Show Billa Cosbyho? Denisa má dieťa so slávnym spevákom, vydatá bola za Aquamana!
Osobnosti
VIDEO vnútri! Fotenie propagačných fotiek k
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lophodermium
Slovensko zasiahla NEČAKANÁ hrozba: Huba Lophodermium LIKVIDUJE borovice výrazne viac! Záhradkári, zbystrite
Zaujímavosti
FOTO Chase Skylar DeMayo
Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!
Zaujímavosti
Top 10 potravín, ktorých
Top 10 potravín, ktorých by ste sa mali vzdať - ak chcete ostať zdraví
vysetrenie.sk
Lekári jej oznámili krutý
Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!

Šport

VIDEO Môžu mu ruky-nohy bozkávať: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey proti Fehérvárymu
VIDEO Môžu mu ruky-nohy bozkávať: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey proti Fehérvárymu
NHL
VIDEO Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase: Montreal je v kríze, vystavil mu stopku veľký rival
VIDEO Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase: Montreal je v kríze, vystavil mu stopku veľký rival
NHL
Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovnaft Cup
VIDEO Černák vyhral floridské derby, k Pospíšilovi sa pridal zranený Honzek: Dvorský prehral
VIDEO Černák vyhral floridské derby, k Pospíšilovi sa pridal zranený Honzek: Dvorský prehral
NHL

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy

Technológie

Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Bezpečnosť
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Správy
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Bezpečnosť
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!

Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia, ktoré čaká do konca roka naozaj dobrý horoskop: Zostáva pár dní na to, aby využili, čo im život ponúka
Zábava
4 znamenia, ktoré čaká do konca roka naozaj dobrý horoskop: Zostáva pár dní na to, aby využili, čo im život ponúka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vládneme, alebo nie? Danko
Domáce
Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november
ruský raketomet TOS-1A
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Nádej na domov sa blíži! Ukrajina obnoví pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom
Vladimir Putin
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: Odhalili Putinov tajný plán! TOTO má položiť Ukrajinu na lopatky
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
Domáce
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!

Ďalšie zo Zoznamu