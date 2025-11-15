Krvavý záver pracovného týždňa na východe: Objavili telo mŕtvej ženy (†51) vo dvore domu!

Polícia objavila telo mŕtvej ženy v stredných rokoch. (Zdroj: TASR, gettyimages.com)
MICHALOVCE - Kriminálne prípady neprestávajú zapĺňať stránky médií ani v polovici novembra. Jeden zo záhadných najnovšie pochádza z východného Slovenska. Vo dvore v rodinnom dome v Michalovciach objavili telo nebohej ženy vo veku 51 rokov.
Na závažný prípad upozornila televízia Markíza. Všetko sa stalo v piatok 14. novembra. Polícia v tento deň objavila telo bezvládnej ženy vo dvore rodinného domu.
Telo bez známok života našli miestni v popoludňajších hodinách a rozhodli sa okamžite konať. Štátne zložky začali celý prípad riešiť. Prišlo sa na to, že ide o 51-ročnú ženu. Mrazivejšie zistenie však pochádza od ďalšieho odborníka. Lekár totiž nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu.